A entrega de mudas na Concha Acústica marcou o início das comemorações que seguem até o dia 11 de dezembro

publicado em 04/12/2021

A Saev Ambiental realizou uma entrega de mudas na Concha Acústica em comemoração aos 53 anos da Autarquia (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Saev Ambiental iniciou, neste sábado (4), as comemorações dos 53 anos de serviços prestados à população votuporanguense. A entrega de mudas e o show da banda Zequinha de Abreu nesta manhã, na Concha Acústica, marcou o começo dessa programação especial preparada pela Autarquia.Dezenas de votuporanguenses estiveram presentes no evento, entre as mudas oferecidas pela Saev estavam o Ipê amarelo, branco e roxo, plantas aromáticas, medicinais e até condimentares. Além disso, quem passou por lá pôde curtir o show da banda Zequinha de Abreu com clássicos da música brasileira e internacional.O aniversário da Saev é no domingo (5) e em entrevista ao A Cidade, o superintendente, Antônio Alberto Casali, celebrou os anos de dedicação que a Saev tem disponibilizado para a população. “Com muito orgulho que damos sequência a 53 anos de Saev, foram homens valiosos de bastante garra, que passaram pela Saev e que fizeram essa Autarquia que sem dúvida alguma é um orgulho para todos nós votuporanguenses”, disse.Casali relembra que hoje, Votuporanga tem 100% de água tratada com quatro poços profundos, represa e ainda 100% de esgoto tratado dentro das normas estabelecidas por Lei.“É um orgulho para nós votuporanguenses tendo essa Autarquia sendo 100% da cidade. Hoje nesses 53 anos, que está cinquentona, mas com o pique de jovem, nós tivemos lá a frente nesse e esperamos mais sucesso nos próximos anos”, completou.As comemorações continuam no dia 10 de dezembro com a entrega da readequação do Departamento de Meio Ambiente, às 7h30, na sede da Autarquia. Em seguida, às 8h a homenagem aos servidores mais antigos e aos ex-superintendentes e às 8h30 a abertura da Exposição de fotos alusivas aos 53 anos da Saev e um café da manhã.Para finalizar a agenda, no dia 11 de dezembro, às 9h, acontece um plantio de mudas de 53 espécies nativas em celebração ao aniversário.