Carlão Pignatari é eleito presidente da Alesp

publicado em 24/12/2021

O votuporanguense Carlão Pignatari ocupa desde março o maior cargo do Legislativo do Estado de São Paulo (Foto: Alesp)

O deputado estadual votuporanguense, Carlão Pignatari (PSDB) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo ontem. Ele confirmou o favoritismo já declarado há meses ao conquistar o voto de 65 dos 90 deputados paulistas que participaram da votação. Com sua eleição, que já era tida como certa graças a um acordo entre os partidos da Casa, inclusive o PT, Carlão se tornou o segundo na linha sucessória de comando do Estado.No início do mês de março, o prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou a publicação de um decreto que implantou o toque de recolher em Votuporanga das 20h às 5h, de segunda a sexta-feira e o dia inteiro aos finais de semana. Na época, nem os supermercados funcionaram dos horários estabelecidos, assim como outras atividades que eram tidas como essenciais. A medida tinha o objetivo de impedir o avanço do coronavírus, diante do iminente colapso da saúde.Em 12 de março, após quase três meses do início da vacinação contra a Covid-19, em Votuporanga, uma polêmica marcou esse momento, a “vacina de vento”. Em exclusiva ao A Cidade, o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem) revelou que instaurou uma sindicância, que apurou a conduta da técnica de enfermagem que aplicou a “vacina de vento” em um idoso de Votuporanga. A mulher foi demitida e a família do idoso concedeu entrevista exclusiva a reportagem.A morte de Aparecido Domingos Marques, de 67 anos, evidenciou o chamado colapso no setor da saúde na região e em todo o estado. O idoso faleceu à espera de um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), depois de quatro dias em um leito de suporte na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A cidade estava sem leitos de UTI desde o final de fevereiro, a Santa Casa de Votuporanga chegou a abrir mais oito leitos de forma emergencial para atender pacientes em estado grave esse momento.Em 20 de março foi publicado o decreto que impôs uma série de novas restrições. Apesar de não ser classificado como um lockdown pela Administração Municipal, as determinações fecharam supermercados e outros serviços essenciais, além de proibir a circulação de pessoas. A multa para quem descumpriu as determinações foi de R$290 a R$290,9 mil.No mesmo dia do decreto do Lockdown, outra polêmica envolvendo a vacinação estourou, desta vez eram denúncias de pessoas que teriam “furado a fila”. O nome da jornalista e ex-secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Brandão Cuenca Stipp, foi vinculado em diversas denúncias feitas, por meio das redes sociais, como uma das pessoas que supostamente teriam furado a fila da vacina contra a Covid-19. Aos 55 anos, ela, seu marido, da mesma idade, e sua filha de 18 anos, além de outros membros de sua família, receberam as duas doses da Coronavac e apareceram na lista de imunizados como profissionais de saúde.A morte de uma idosa e sua cuidadora por complicações causadas pela Covid-19, mesmo depois de ambas já terem recebido as duas doses da vacina contra a doença, em Votuporanga, reforçou a necessidade de se manter os cuidados mesmo após a imunização. Lucia Scaraficci de Oliveira, de 93 anos, e sua cuidadora, Izabel Cristina Dametto, de 60 anos, foram internadas dias depois de terem tomado a segunda dose da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.