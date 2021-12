Vikstar inicia plano de demissão em massa em Votuporanga

publicado em 24/12/2021

A Vikstar iniciou em 20 de maio o PDI (Programa de Desligamento Incentivado), que deixou centenas de votuporanguenses sem emprego (Foto: A Cidade)

A Vikstar (empresa de Call Center que tinha quase 2 mil colaboradores em Votuporanga e 8 mil em todo país), iniciou em 20 de maio o PDI (Programa de Desligamento Incentivado), que deixou centenas de votuporanguenses sem emprego. A decisão foi acordada em uma Audiência de Conciliação e Mediação, na Justiça do Trabalho, envolvendo a empresa e a Telefônica Vivo.No primeiro Boletim Epidemiológico de maio, divulgado no dia 3 pela Prefeitura, constaram mais quatro mortes causadas pela Covid-19 em Votuporanga. Com isso, o município chegou aos 300 óbitos pela doença. À época, a cidade já havia registrado o total de 1.409 casos diagnosticados.No auge da segunda onda da pandemia pela Covid-19, Votuporanga conseguiu unir forças entre órgãos públicos e iniciativa privada para construir, em menos de dez dias, um Hospital de Campanha com 23 leitos de suporte de respiradores e hemodiálise. No dia 5 de maio a unidade completou exatos 30 dias de funcionamento e com um saldo positivo de dezenas de vidas salvas.Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Votuporanga evitou que um idoso fosse morto após o ataque de dois cães da raça pitbull. O fato se deu na manhã 9 de maio na região do Parque São Pedro. Os cães atacaram o senhor Valdecir Gomes Nogueira, com mordidas na barriga e perto do pescoço. Neste momento, o PM Luis Fernando Cipriano, sacou sua arma e atirou contra o animal, que morreu momentos depois. Em entrevista exclusiva ao, a vítima contou que era grato ao policial que o salvou.Depois de anos de uma novela que parecia sem fim, a iluminação da Arena Plínio Marin começou a sair do papel em 26 de maio, quando a empresa responsável pela obra começou a instalação dos refletores, que ficam em cima da cobertura da arquibancada, mas entre isso e poder dizer que a Votuporanguense tem um estádio iluminado ainda vai um longo processo.