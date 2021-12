Votuporanga supera a marca de 50% da população vacinada

publicado em 24/12/2021

Votuporanga superou no dia 1º de julho a marca de 50% de sua população vacinada, pelo menos, com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga superou no dia 1º de julho a marca de 50% de sua população vacinada, pelo menos, com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, 47.623 votuporanguenses haviam tomado a vacina até aquele momento, o que deixava a cidade entre as 100 que mais vacinaram no estado de São Paulo.Bastaram dez minutos, por meio de uma ligação de vídeo, para que o reencontro esperado por Adelaide Rodrigues Soaris há quase 15 anos com o filho Celso Rodrigues Mello aliviasse um aperto de seu coração. Ela foi pega de surpresa quando, após a publicação de uma reportagem dono dia anterior, recebeu a informação de que seu filho estava vivo, pôde olhar para ele e trocar palavras depois de tanto tempo. O reencontro virtual foi proporcionado após Osmair Francisco, o ‘Dica’, que trabalha no Conselho do Tutelar de Votuporanga, se emocionar com a história da família.A Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga) enfrentou um surto de Covid-19 no começo de julho. Pelo menos 11 servidores foram afastados após contraírem o vírus, o que deixou os demais funcionários da autarquia preocupados com o avanço da contaminação nas dependências da sede e demais setores.Em 9 de julho olevantou a questão sobre o início das discussões entre o Executivo e Legislativo para a criação da chamada ‘Taxa do Lixo’. Na ocasião o prefeito Jorge Seba tinha pouco mais de uma semana para mandar o projeto para a Câmara Municipal e se iniciava ali uma grande polêmica sobre o assunto.Basta repercutir qualquer votação ou indicação “polêmica” na Câmara Municipal de Votuporanga que o chamado “Pacotão da Alegria”, como foi apelidado o projeto que concedeu férias e 13º salário para os vereadores, volta ao centro das discussões. Um anteprojeto chegou a ser protocolado no início deste ano pedindo a revogação da lei e, apesar da maioria dos vereadores se dizer contrária ao benefício, ninguém mais toca no assunto.Uma onça invadiu uma casa na rua Maria Camillo Bimbato, no bairro Jardim Portal dos Lagos, na zona Sul de Votuporanga. De acordo com a dona da residência, a educadora social Luciana Antunes Eduardo, por volta das 4h os cachorros começaram a latir muito e seu esposo, Leonardo Rodrigo Eduardo, descobriu que o animal estava no quintal. Após o resgate da onça, feito pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental buscou o animal e o levou para uma região de mata ciliar, às margens do Rio São José dos Dourados.