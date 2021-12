Secretaria da Saúde investiga suspeita da variante ômicron em Votuporanga

publicado em 24/12/2021

A Secretaria da Saúde solicitou o sequenciamento genético para verificar se o homem com Covid era um caso da variante ômicron (Foto: A Cidade)

18 de dezembro

A Secretaria Municipal da Saúde solicitou a realização de sequenciamento genético da amostra do exame de um paciente de Votuporanga, de 51 anos, que tinha testado positivo para Covid-19 após voltar de uma viagem para o exterior. O objetivo era verificar se é um caso da variante ômicron ou não. O homem foi internado em uma ala isolada do Hospital da Unimed de Votuporanga. Conforme a Secretaria da Saúde, ele já havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra o coronavírus e estava bem.

1º de dezembro

UTI Covid da Santa Casa fica vazia pela 1ª vez desde o início da pandemia

O mês começou com mais um marco histórico da luta contra a pandemia em Votuporanga. Pela primeira vez, desde o atendimento do primeiro caso de coronavírus no município, a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa votuporanguense ficou vazia. Com o avanço da vacinação, o hospital, que sofreu com a superlotação de leitos no ápice da pandemia, vinha registrando queda no número de atendimentos de casos graves da doença, até conseguir “zerá-lo”. Na época, porém, duas pessoas ainda estavam internadas na Ala Covid do hospital.

02 de dezembro

‘É questão de tempo’, diz virologista sobre a chegada da ômicron a Votuporanga e região

Na época, o mundo já estava em alerta por conta do surgimento de mais uma variante do coronavírus: a ômicron. No Brasil, três casos da nova cepa tinham sido identificados, todos eles em São Paulo. Com base nesse cenário e na sua experiência em pesquisas relacionadas à pandemia foi que, em entrevista exclusiva ao A Cidade, o médico virologista, pesquisador e diretor Adjunto de Pós-graduação da Famerp de Rio Preto, Mauricio Lacerda Nogueira, afirmou que era questão de tempo para a ômicron chegar a Votuporanga e região.

03 de dezembro

Trânsito de Votuporanga tira a vida de 11 pessoas em 2021

O jornal A Cidade fez um levantamento exclusivo, junto aos dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), que revelou que Votuporanga tinha registrado 704 acidentes com vítimas em 2021. Ao cruzar os dados do sistema – que cobriam até outubro - com os acidentes reportados pelo jornal, a reportagem descobriu que 11 pessoas morreram em acidentes de trânsito ocorridos na cidade. E relembrou cada um dos casos, numa matéria especial.

08 de dezembro

Cantora ‘mirim’ de Votuporanga viraliza nas redes sociais como ‘a nova Marília Mendonça’

Dezembro também foi marcado por histórias comoventes, contadas por reportagens do A Cidade. Uma delas foi a da pequena Isa Bentran, cantora votuporanguense que tinha viralizado nas redes sociais após sua participação no reality show “Canta Comigo Teen”, exibido pela emissora TV Record, em 2020, ter sido editada para compararem a sua voz com a da cantora Marília Mendonça. O vídeo bateu, na época, 15 milhões de visualizações e os internautas apelidaram a cantora mirim, de apenas 12 anos, como “a nova Marília Mendonça”. E a reportagem trouxe uma entrevista exclusiva com a Isa.

10 de dezembro

Papai Noel recebe as ‘chaves da cidade’ e comércio tem primeiro dia movimentado

O final da tarde do dia 10 foi marcado pela chegada do Papai Noel, no Centro de Votuporanga. Como de tradição, o “bom velhinho” partiu em carreata pelas ruas da cidade e desceu de seu “trenó” na Concha Acústica, onde recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito Jorge Seba (PSDB), na cerimônia de abertura da programação montada pela Prefeitura, que foi denominada de “Luz e Esperança”. O Papai Noel foi recebido por dezenas de crianças que, apesar dos tempos difíceis, não deixaram morrer a magia do Natal.

13 de dezembro

Meidão contesta viagens de vereadores e recebe resposta: ‘o senhor foi um dos que mais viajou’