Com investimento de mais de R$ 1 milhão, Prefeitura de Votuporanga e empresários inauguram Hospital de Campanha

publicado em 24/12/2021

A Prefeitura de Votuporanga e um grupo de empresários votuporanguenses inauguraram no início do mês de abril as obras do Hospital de Campanha (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga e um grupo de empresários votuporanguenses inauguraram no início do mês de abril as obras do Hospital de Campanha, montado no estacionamento da Santa Casa. Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, as instalações ofereceram 23 leitos de suporte com respiradores, que atendeu pacientes graves com Covid-19, enquanto aguardavam vagas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).No dia 15 de abril, a Santa Casa de Votuporanga emitiu um em alerta para uma possível crise de desabastecimento dos remédios, que eram fundamentais no combate à Covid-19. Em contato com o A Cidade, à época, o coordenador corporativo do hospital, Angelo Jabur Bimbato, informou que o nível estava crítico e os remédios do “kit intubação”, assim como anticoagulantes e antimicrobianos poderiam acabar em cinco dias.Depois de mais de 30 dias sem poder atender presencialmente, o comércio de Votuporanga voltou a reabrir suas portas. Durante a vigência do Decreto, estabelecimentos comerciais em geral funcionaram presencialmente com 25% da capacidade, das 9h às 17h, com os protocolos sanitários disciplinados pelo Plano SP, como o uso de álcool em gel, máscaras e distanciamento social.Uma briga entre irmãos terminou em morte na tarde do dia 23 de abril no bairro Estação, em Votuporanga. Eduardo Tagliari, de 32 anos, chegou a ser socorrido com vida para a Santa Casa, após ser baleado, mas acabou não resistindo e morreu.O primeiro dia da vacinação contra Cov i d - 1 9 nos quatro novos “postos volantes” em Votuporanga foi marcado por filas demoradas, com até três horas de espera, e desorganização, conforme alguns idosos relataram ao jornal A Cidade no dia 27 de abril. A maior demora era no cadastro dos imunizados, enquanto a dose era aplicada em poucos segundos.As obras de reconstrução das pontes sobre o córrego Boa Vista, no km 125,82 da rodovia Péricles Belini (SP-461), que caíram em 2018, seguiu a passos lentos. Previstas inicialmente para serem entregues em meados de março, em 29 de abril foi anunciado que o prazo foi estendido para julho e, agora, para agosto deste ano.