Equipes atuam em bairros da região Oeste como, por exemplo, o Pacaembu, e na sequência seguirão para zona Norte

publicado em 02/12/2021

A ação tem como objetivo manter a cidade limpa e evitar o aparecimento de animais peçonhentos (Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga segue intensificando o trabalho de limpeza e roçagem de terrenos públicos como canteiros, praças e reservas. Desde a semana passada, equipes atuam durante a semana e também aos finais de semana nos bairros da região Oeste da cidade como, por exemplo, o Pacaembu. Ao finalizar aquela área, o trabalho seguirá para a região Norte.A ação tem como objetivo manter a cidade limpa e evitar o aparecimento de animais peçonhentos e a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os trabalhos são realizados por equipes da Secretaria de Obras e também de empresa terceirizada.O cuidado e a atenção para manutenção dos terrenos limpos também devem partir de todos os cidadãos. Por isso, a Secretaria da Fazenda também segue, até o dia 15 de dezembro, com o trabalho de fiscalização de terrenos sujos. Desta forma, é importante que a população mantenha seus terrenos limpos permanentemente, com atenção especial nesta época de chuvas, em que o mato cresce de maneira mais rápida.Portanto, proprietários de terrenos vagos que não limparem seus terrenos estarão sujeitos às penalidades, de acordo com a Lei nº 1.595, de 10/02/1977, alterada pela Lei Complementar nº 377, 18/12/2017, do Código de Posturas do Município. Constatada a irregularidade, a Prefeitura providencia a limpeza, a cobrança do serviço e a autuação, em conformidade com a legislação vigente. Esclarecimentos sobre limpeza de terrenos podem ser obtidas junto à Divisão da Fiscalização de Posturas pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9744.A Prefeitura também coloca à disposição dos munícipes o whatsapp da Ouvidoria Geral do Município, através do 3405-9700, opção 2. Quem preferir também pode acessar o site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br através do ícone da Ouvidoria, em Serviços ao Cidadão.