Qualivida Saúde, que será construído no Pacaembu, e Centro de Convivência, que será implantado no Boa Vista foram os assuntos da reunião

publicado em 27/12/2021

Equipe técnica e administrativa da Prefeitura responsável por obras e pelos convênios se reuniu com integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Regional e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Governo do Estado de São Paulo para alinhamento de projetos relacionados a algumas obras que serão executadas com recursos do Estado.Entre os assuntos da reunião, constaram os projetos Qualivida Saúde, que será construído no bairro Pacaembu, e o Centro de Convivência que será implantado no Boa Vista. As equipes discutiram sobre as normas e técnicas dos projetos de engenharia e também sobre os detalhes acerca da formalização dos convênios.Participaram da reunião o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto; o assessor de Gabinete, José Antônio de Souza; o engenheiro responsável pelos convênios de obras da Prefeitura, Éder Horita; e servidores das Secretarias Municipais de Planejamento e de Governo; além do engenheiro da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Takeo Shioya e Antônio Kodi Quitakava, engenheiro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).