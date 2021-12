Ação integra a campanha Natal "Luz e Esperança" e conta com doações de empresários da cidade e do Instituto Marcos Tito

A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade (Reprodução)

Em continuação às ações da campanha Natal "Luz e Esperança", a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Instituto Marcos Tito e com doações de empresários, distribuirá cerca de 8 mil brinquedos em praças de bairros de todas as regiões da cidade neste domingo (19).Bolas, bonecas e carrinhos serão distribuídos para crianças de Votuporanga e Simonsen. A carreta iniciará o roteiro por Simonsen, às 8h, seguindo, na sequência, para os bairros: São Cosme, Jabuticabeira/Pró Povo, Santa Amélia/Colinas - Praça Tobogã, Parque das Nações, Boa Vista, Pacaembu, Monte Verde, Paineiras, Matarazzo, Sonho Meu e São João.A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, que também segue com a distribuição dos kits natalinos a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, arrecadados por meio de doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil.A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destaca a importância de ações como esta. "A união é muito significativa porque alimenta a esperança por dias melhores em todos nós, assim como a solidariedade tanto de pessoas quanto de empresas, e esse calor humano é muito importante para poder fazer um fim de ano especial a quem precisa. Essa ação é para poder encerrar com chave de ouro um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo, muito gratificante que tivemos, graças aos inúmeros parceiros que conquistamos para ajudar a nossa população".