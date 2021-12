Bolas, bonecas e carrinhos serão distribuídos para crianças de Votuporanga e Simonsen

publicado em 18/12/2021

Carreta do Instituto Marcos Tito irá percorrer todos as regiões de Votuporanga para distribuir milhares de brinquedos às crianças (Foto: Divulgação)

Em continuação às ações da campanha Natal "Luz e Esperança", a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Instituto Marcos Tito e com doações de empresários, distribuirá cerca de 8 mil brinquedos em praças de bairros de todas as regiões da cidade neste domingo (19).Bolas, bonecas e carrinhos serão distribuídos para crianças de Votuporanga e Simonsen. A carreta iniciará o roteiro por Simonsen, às 8h, seguindo, na sequência, para os bairros: São Cosme, Jabuticabeira/Pró Povo, Santa Amélia/Colinas - Praça Tobogã, Parque das Nações, Boa Vista, Pacaembu, Monte Verde, Paineiras, Matarazzo, Sonho Meu e São João, às 14h20 no campo de futebol.A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, que também segue com a distribuição dos kits natalinos a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, arrecadados por meio de doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil."A união é muito significativa porque alimenta a esperança por dias melhores em todos nós, assim como a solidariedade tanto de pessoas quanto de empresas, e esse calor humano é muito importante para poder fazer um fim de ano especial a quem precisa. Essa ação é para poder encerrar com chave de ouro um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo, muito gratificante que tivemos, graças aos inúmeros parceiros que conquistamos para ajudar a nossa população", disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.O empresário Marcos Tito, um dos idealizadores do projeto, conta que há anos realiza esse projeto social nos bairros mais carentes de Votuporanga. “É um trabalho gratificante que fazemos para alegrar as crianças de nossa cidade. Esse ano somamos forças com a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Instituto Marcos Tito, que já desenvolve uma série de ações sociais no município. Será um domingo muito especial e agradeço a parceria com a Prefeitura”, completou.