Uma nova data deverá ser agendada pela Secretaria da Saúde para atendimento no bairro

publicado em 14/12/2021

Simultaneamente, o posto montado no Assary Clube de Campo irá atender em plantão noturno, até as 20h (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, divulgou há pouco um comunicado informando que, em virtude da chuva, a ‘Van da Saúde’ não fará atendimentos no bairro São João nesta terça-feira (14), como estava previsto. O veículo percorreria as principais vias do residencial para levar vacina à população, mas uma nova data terá que ser agendada.Na quarta-feira (15), se o tempo permitir, será a vez dos bairros Cecap II e Paineiras serem atendidos pela unidade móvel, das 17h30 às 20h. Um carro de som irá acompanhar o veículo para convocar a população a se vacinar.Simultaneamente, o posto montado no Assary Clube de Campo irá atender em plantão noturno, até as 20h.