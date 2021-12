Em pouco mais de uma hora de entrevista, Jorge Seba apresentou os números de sua gestão e de suas perspectivas para 2022

publicado em 21/12/2021

O prefeito Jorge Seba esteve nos estúdios da Cidade FM para um balanço sobre as atividades de seu governo em 2021 (Foto: A Cidade)

Da redação

iniciou, na segunda-feira (20), uma série de entrevistas com os prefeitos da região para um balanço de suas atividades no primeiro ano de gestão. O primeiro, é claro, foi o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), que, em pouco mais de uma hora, apresentou os números de seu trabalho em 2021 e elegeu os principais desafios e prioridades de seu governo para 2022.Seba revelou que tinha um planejamento diferente para o seu primeiro ano de trabalho, porém, tudo precisou ser mudado com a piora nos índices da pandemia logo nos primeiros 100 dias de governo. “Nós sabíamos que estávamos assumindo em meio à uma pandemia, mas não esperávamos viver o que vivemos em março, um cenário triste e que exigiu o máximo de nossos esforços, pois, eram vidas ali que estavam em jogo”, recordou o prefeito.Foi nesse cenário que nasceu o Hospital de Campanha. O chefe do Executivo revelou que a ideia nasceu em uma reunião de emergência com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, em um domingo, de onde saiu a determinação para que a estrutura milionária fosse montada.“Ainda estamos em uma guerra e nas guerras nós vemos bombas caindo a todo momento. Naquele momento não foi diferente essas bombas estavam caindo a todo o instante e fazendo vítimas pelo coronavírus. Tivemos que adotar, então, uma medida de guerra, dando origem ao hospital de campanha, que foi montado em menos de dez dias”, completou.A estrutura salvou centenas de vidas, mas custou caro. Enquanto se esperava um investimento entre 15% e 20% do orçamento em saúde, a Prefeitura despendeu de mais de 37% de tudo que arrecadou neste ano para prestar assistência médica à população. Isso acabou comprometendo outros projetos programados para 2021, mas, segundo Seba, tudo é questão de prioridades.“Nossa principal prioridade foi e ainda é a saúde, depois veio o social, pois muitas famílias foram afetadas pela pandemia e precisaram de uma atenção especial, tanto que, até o momento, mais de 36 mil pessoas foram atendidas pela Secretaria de Assistência Social, o que representa um terço da nossa população”, enfatizou.Ainda durante o seu balanço, Jorge Seba falou sobre as obras em andamento em seu governo, com destaque para o setor da educação, onde já foram entregues a ampliação de duas escolas e mais duas estão em andamento de forma que serão abertas mais 240 vagas para crianças de 0 a 5 anos.As duas obras em andamento são no Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias", no bairro Pacaembu e o Cemei Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”, no bairro São João. “Nós já entregamos uma ampliação da escola do Pacaembu e estamos já praticamente dobrando essa capacidade, de forma que todas as crianças do bairro possam ser atendidas sem problemas de vagas. Estamos criando também essa condição no São João e estamos preparando mais três escolas para o ano que vem”, disse o prefeito.Além das obras nas escolas, Seba destacou o andamento das obras para a construção de uma ciclovia na Estrada do 27, que segundo ele deve ter a segunda etapa iniciada ainda no primeiro bimestre do ano que vem. O prefeito ainda enfatizou a recuperação de mais de 500km de estradas rurais e o início da construção do Centro Comunitário das Paineiras.“Esse Centro Comunitário é um pleito antigo daquela região, que está sendo viabilizado graças ao nosso deputado Carlão Pignatari, que nos ajudou também em tantas outras obras”, completou Jorge Seba.Dentre essas outras obras fruto de ações do presidente da Alesp, Jorge enumerou ainda a construção da clínica veterinária, que irá atender gratuitamente na cidade e já está em fase avançada, na zona Norte.Outra obra importante, e que deve ser entregue, segundo o prefeito, ainda no primeiro bimestre do ano que vem, é o 7º Distrito Industrial, em Simonsen, que deve abrigar dezenas de empresas e gerar emprego e renda para o município. “Tem muita gente (empresas) já querendo e o 7º Distrito vai se tornar parte de uma de nossas prioridades, que é gerar emprego e renda para a população”, concluiu.Sobre as principais metas para o ano vindouro, Jorge Seba não titubeou: geração de emprego e renda. A ideia, segundo ele, é desburocratizar e oferecer ainda mais condições para empresas se instalarem em Votuporanga.“Os principais desafios serão principalmente, no aspecto do emprego e renda, que vou continuar batendo nessa tecla a gente oferecer condições. Nós estamos destravando muita coisa é impressionante o que se cria ou se criou de entulho, de burocrático para as empresas não funcionarem. A gente vem desde o começo do ano fazendo ações na Prefeitura, combinadas com a secretaria de Desenvolvimento Econômico e principalmente com os contadores, que nos deram muitas ideias”, disse.Já em relação aos desafios, o prefeito afirmou que a principal luta será para manter as finanças da Prefeitura em dia, tendo em vista o comprometimento do orçamento com precatórios para o ano que vem.“As ações nossas serão no sentido de conter e deixar equilibrada as finanças dos municípios. Hoje está equilibrado, mas no ano que vem nós temos uma situação jurídica, judicial, uma coisa de décadas atrás, que acabou caindo no meu colo. As pessoas têm direitos, pedem na Justiça e veio a determinação de que teremos que pagar R$ 10 milhões até o final do ano que vem em precatórios. Isso não se discute, apenas se cumpre, então tive que inserir no orçamento”, explicou.