O Bom Velhinho vai sair da ACV, às 18h, numa carreata que vai passar pela rua Amazonas e levá-lo até a Concha Acústica

publicado em 10/12/2021

Papai Noel chega a Votuporanga em carreata; depois de receber a chave da cidade, o Bom Velhinho vai passar pelas ruas principais (Foto: Comunicativa)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEntão, é Natal. Agora mais oficialmente do que nunca, já que o Papai Noel chega a Votuporanga nesta sexta-feira (10). E a cidade está preparada para a sua chegada. As guirlandas estão nas palmeiras da rua Amazonas, as luzes piscantes estão penduradas e os votuporanguenses estão curiosos.O Bom Velhinho vai sair da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) às 18h, numa carretada, organizada pela entidade, que vai passar pela rua Amazonas. Ele vai desembarcar na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, onde vai receber a chave da cidade pelas mãos do prefeito Jorge Seba (PSDB). Depois, o Noel volta para a carreata, que vai percorrer as principais ruas da cidade.A chegada do Papai Noel também marca o dia em que o comércio começa a abrir em horário especial. A programação do dia também vai trazer shows de bandas locais na Concha Acústica.Após a chegada do Bom Velhinho e entrega (simbólica) da chave da cidade, a banda Zequinha de Abreu vai fazer uma apresentação ao vivo, a partir das 19h, na praça “Dr. Fernando Costa” (onde fica a Fonte Luminosa), perto da casinha do Papai Noel. O show vai durar uma hora, de acordo com a programação divulgada pela Prefeitura.Depois, às 20h, a banda Canevettes Rock’n’Roll Band assume o palco da Concha Acústica para apresentar o Especial Elvis & Cash. O repertório do grupo traz músicas que marcaram época nas décadas de 1950 e 1960, reverenciando – como o nome do especial entrega - os artistas Elvis Presley e Johnny Cash.A programação especial de Natal se estende até o dia 22, com atrações diárias na Concha Acústica e na praça da Fonte Luminosa. Já o encerramento - o “Concerto de Natal”, do grupo Canto Livre e regido pelo maestro Márcio Zarsi – será realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, no Parque da Cultura ().“Nós tentamos fazer uma programação que acabe atingindo vários segmentos e áreas, para todos os gostos. Pensamos, justamente, em ‘casar’ a abertura do comércio com atrações culturais, para ir trazendo mais gente e fazendo essa movimentação. Lembrando que todos os eventos que nós realizaremos nesses dias seguirão os protocolos de saúde”, explicou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, em entrevista aoJá na área social, o Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira dama Rose Seba, vai distribuir mais de mil “kits natalinos”, com panetones, chocolate e refrigerante, montados com doações de pessoas físicas, empresas, supermercados e clubes de serviço para famílias em situação de vulnerabilidade social.As Secretarias de Assistência Social e de Direitos Humanos também programaram uma série de ações voltadas ao fortalecimento de vínculos com as famílias atendidas pelas unidades administradas pelas Pastas.