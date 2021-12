Ação de encerramento de atividades integra a Campanha de Natal da Prefeitura de Votuporanga; haverá também doação de brinquedos

publicado em 15/12/2021

A entrega inicial, que contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social Rose Seba, ocorreu nesta quarta-feira (15) pela manhã na Vila Carvalho e à tarde no Centro Comunitário de Simonsen (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Dando continuidade ao encerramento das atividades deste ano, o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga realizará a entrega de kits natalinos a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação, que integra a campanha de Natal "Luz e Esperança", distribuirá kits que foram montados com doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil.A entrega inicial, que contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social Rose Seba, ocorreu nesta quarta-feira (15) pela manhã na Vila Carvalho e à tarde no Centro Comunitário de Simonsen, onde foram entregues 35 kits cada.As entregas seguirão nesta quinta (16), sexta (17) e sábado (18) sendo, respectivamente, 100 unidades na Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes às 11h e mais 100, na Associação Beneficente Irmão Mariano Dias às 15h; 200 kits, a partir das 14h no Banco de Alimentos ao grupo de vicentinos das paróquias de Votuporanga; e outras 100 unidades no Grupo Espírita Maria de Nazaré, às 8h30.Os itens que compõem os kits natalinos, que continuarão a ser entregues na próxima semana com agenda a ser definida pelo órgão, são biscoito, caixa de bombom, macarrão, massa de tomate, refrigerante e o tradicional panetone.A presidente do Fundo Rose Seba destaca a importância desse momento. "O tema natalino desse ano na nossa cidade é luz e esperança, que é uma união muito significativa porque nessa época, a esperança por dias melhores aumenta em todos nós, assim como a solidariedade tanto de pessoas quanto de empresas, e esse calor humano é muito importante para poder fazer um fim de ano especial a quem precisa. Essa ação é para poder encerrar com chave de ouro um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo, muito gratificante que tivemos, graças a parceiros, em ajudar a nossa população".No domingo (19), uma parceria entre Prefeitura, Instituto Marcos Tito e também com doações de empresários da cidade, haverá a distribuição de cerca de 8 mil brinquedos como bolas, bonecas e carrinhos, para crianças de Votuporanga e Simonsen.