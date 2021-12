O presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, retrucou o decano da Casa após questionamento sobre as diárias dos parlamentares

publicado em 14/12/2021

Serginho da Farmácia e Mehede Meidão trocaram farpas sobre as viagens dos vereadores para São Paulo e Brasília em busca de recursos (Foto: A Cidade)

Da redação

O clima está tenso nos bastidores da Câmara Municipal de Votuporanga. Após questionamentos internos sobre as viagens de vereadores para São Paulo e Brasília em busca de verbas e acusações de uso irregular do carro oficial do Legislativo para a compra de “abacaxis”, o caso foi parar na tribuna e gerou desagravo entre os parlamentares.Tudo teria começado na semana passada, quando Chandelly Protetor (Podemos) teria sido questionado sobre suas viagens nos bastidores por Mehede Meidão (DEM). O vereador, na oportunidade, retrucou dizendo para deixarem ele trabalhar e disse que o decano estaria reclamando sem dar o exemplo, pois teria utilizado o carro oficial do Legislativo para comprar abacaxi.Na sessão de segunda-feira (13), porém, Meidão mostrou um vídeo para provar de que não foi comprar frutas, mas sim atender uma reivindicação de um munícipe no local. Após isso, ele apresentou um requerimento solicitando as diárias de viagens concedidas para cada vereador e quanto cada um trouxe de verbas para o município.“Acho um absurdo o vereador ir para São Paulo falar com o Carlão ou com o Itamar Borges, sendo que os dois possuem escritório na cidade, o Geninho Zuliani com escritório em Rio Preto, não precisa ir em Brasília, o Bolsonaro, que nós conversamos com o Eduardo Bolsonaro por telefone e resolvemos os problemas de Votuporanga, o Fausto Pinato, que é só ir ali em Fernandópolis no escritório dele, o Motta, que foi o quinto deputado mais votado aqui, que tem escritório em Rio Preto, o General Peternelli, que é casada com a filha do Guatemozin Pedroso, que tem assessoria em Votuporanga, então não precisa ir a Brasília. Vejo que todo esse dinheiro gasto com viagens está engordando o bolso dos vereadores”, questionou Meidão.A resposta veio logo na sequência. O presidente da Casa, Serginho da Farmácia (PSDB) disse não entender o questionamento do vereador, tendo em vista que, segundo ele, Meidão seria um dos que mais viajou na história da Câmara de Votuporanga.“A diária ou o adiantamento é prerrogativa do presidente da Câmara, agora o curioso é que em todas as vezes que o senhor presidiu foi feito por diária, então não entendo essa situação de agora com vossa excelência e outra, um dos vereadores que mais viajou nesta Casa de Leis foi o senhor e agora vem a crítica. Então vamos deixar os vereadores trabalharem, trazer recursos para a cidade”, retrucou Serginho.