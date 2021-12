Documentos reafirmam que a mortandade de peixes registrada no Córrego do Marinheiro em setembro deste ano, não se deve ao lançamento de efluentes

publicado em 15/12/2021

A conclusão foi apresentada por laboratorial particular credenciado pelo Inmetro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental recebeu os laudos das amostras que analisaram o efluente da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) de Votuporanga “Antônio Aparecido Polidoro” e da ETE Simonsen “Antônio Fiorentino” dos últimos seis meses. Os documentos apontam que a eficiência desses dois sistemas de tratamento de esgotos atendem a todos os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de Setembro de 1976 - Art. 18.A conclusão foi apresentada por laboratorial particular credenciado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e contratado pela Autarquia para a prestação deste serviço. Os resultados foram expedidos no último mês, informando que o índice de eficiência da ETE Votuporanga é de 81% e da ETE Simonsen, de 82%. O mínimo estabelecido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) é 80%.Portanto, por meio destes laudos é possível reafirmar que a mortandade de peixes registrada no Córrego do Marinheiro em setembro deste ano, não se deve ao lançamento de efluentes. Importante destacar que o Córrego do Marinheiro é um ponto de lançamento de efluente certificado pela própria Cetesb.De acordo com Ricardo Savoine, responsável pelo Setor de Operação de Esgotos da Saev, a Cetesb determina que a Autarquia apresente um laudo técnico comprovando a eficácia dos sistemas de tratamento de esgotos no município. “A cada seis meses este processo é realizado. São coletadas amostras nos pontos de entrada e de saída do efluente, que seguem para análise laboratorial. E mais uma vez os resultados das análises foram satisfatórios”.“A Saev Ambiental preza sempre pela segurança da população e pela preservação e mitigação dos impactos ao meio ambiente em todas as suas operações. E esses resultados só reforçam a seriedade e o cuidado com que as nossas equipes trabalham”, declarou o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali.Votuporanga conta com 100% de esgoto tratado. A ETE Votuporanga foi inaugurada em 2010, e construída no limite da divisa entre Votuporanga, Valentim Gentil e Parisi – uma das maiores obras da história do município.A Estação de Tratamento de Esgotos fica numa área de 33 alqueires, sendo que desse total, 11 alqueires correspondem à área de construção. No total, o espaço reservado para a ETE Votuporanga tem o tamanho de 30 campos de futebol.O tratamento é feito pelo Sistema Australiano, composto de caixa de areia, gradeamento, lagoas anaeróbica e facultativa, além de escada hidráulica na saída da Estação.Hoje, a ETE trata 140 litros de esgoto por segundo, devolvendo água limpa e tratada para a natureza.