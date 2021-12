Evento é parceria entre Secretaria da Cultura e Turismo, Associação dos Feirantes e empresários do ramo; horário de realização será entre 16h e 23h

publicado em 08/12/2021

O objetivo, que é oferecer mais uma opção de lazer voltado à área de gastronomia (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A segunda edição do "Food Parque", evento lançado mês passado, parceria entre Secretaria da Cultura e Turismo com a Associação dos Feirantes e empresários do ramo, será realizada neste sábado (11), entre 16h e 23h, no Parque da Cultura.Entre as atrações, além das opções gastronômicas dos 14 trailers de food trucks, que oferecerão os mais variados tipos de doces como sorvete, churros, crepes, entre outros e salgados como por exemplo pastéis, batatinha frita, lanches e comida japonesa, haverá brinquedos infláveis e a apresentação da Banda Zequinha de Abreu às 18h. Os trailers estarão funcionando na avenida Ângelo Bimbato, entre a avenida José Marão Filho e a rua Tereza Poloni Padovez; trecho ficará interditado durante a realização do evento.O objetivo, que é oferecer mais uma opção de lazer voltado à área de gastronomia, também visa fortalecer a economia local e incentivar os pequenos empresários do setor de gastronômico, além de oferecer uma opção de passeio em família, para degustação de comidas variadas oferecidas em um único espaço.A secretária Janaina Silva avalia o resultado da primeira edição como positiva. "A aceitação por parte das pessoas foi muito satisfatória, desde o local, porque o Parque da Cultura é muito amplo, conhecido e de fácil acesso, até os trailers que ofereceram inúmeras opções gastronômicas, além dos brinquedos para as crianças e a Banda Zequinha de Abreu, que deu um toque muito especial. Essa parceria com a Associação dos Feirantes veio somar à cultura e ao turismo do nosso município, proporcionando mais uma opção de lazer às famílias e também contribuindo com o desenvolvimento econômico".