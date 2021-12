O famoso evento multicultural votuporanguense é destaque numa das principais premiações do Brasil; evento no dia 13 anunciará os melhores

publicado em 03/12/2021

O Fliv é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e Governo do Estado com apoio de empresas privadas e parceiros (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Festival Literário de Votuporanga – FLIV está entre os cinco finalistas do Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes 2020/2021, na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas. Os melhores em 15 categorias serão anunciados no próximo dia 13 de dezembro em evento no Palácio dos Bandeirantes com a presença do Governador João Dória e do Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.Criado em 1950 e considerada a principal premiação cultural do Estado e a maior em nível estadual no Brasil, a honraria é o reconhecimento aos profissionais que se dedicam a desenvolver e disseminar a cultura no Estado.O famoso evento multicultural votuporanguense concorre com o conjunto de atividades do Espaço da Leitura; conjunto de atividades da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura; realização da revista “451”; e conjunto de atividades da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Villa-Lobos.A premiação contempla também outras áreas culturais, como museus e centros culturais, mostras, festivais e eventos, empreendedorismo cultural, patrimônio material e imaterial, cultura popular, tradicional e urbana, inovação e tecnologia em arte e cultura, entre outras.Cada categoria tem cinco finalistas. As indicações são feitas pelos membros do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa; do Condephaat; da Comissão de Análise de Projetos do ProAC Expresso ICMS; e pelos secretários de Cultura dos 645 municípios de São Paulo.A produtora cultural e idealizadora do Fliv, Cibeli Moretti, será a representante oficial no evento. “Divido a alegria dessa indicação com toda a equipe que se dedica ao Fliv. Nestes 11 anos de história, pudemos contar com a colaboração de muita gente, incluindo artistas votuporanguenses e de renome nacional, além de nossos queridos apoiadores, patrocinadores e equipe organizadora. A indicação ao prêmio mostra um reconhecimento à importância deste evento para a promoção da cultura e difusão da produção artística de forma totalmente democrática, plural e acessível”, afirma Cibeli.O Fliv é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e Governo do Estado com apoio de empresas privadas e parceiros."O Festival Literário de Votuporanga, além de projetar a nossa cidade para o Brasil e valorizar os artistas locais, já se consolidou como um dos principais agentes na formação de leitores e apreciadores da arte. Para nós, é um orgulho saber da indicação do evento ao prêmio, que trata-se de um reconhecimento a este belo trabalho", destaca o prefeito Jorge Seba.A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv - Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura.O festival, realizado anualmente, tem em sua programação, além de bate-papos com grandes nomes da literatura nacional, sessões de contação de histórias, espetáculos musicais, apresentações teatrais e de dança, oficinas, workshops e espaços voltados para exposição e venda de livros.Em suas edições presenciais, chegou a registrar cerca de 500 atividades em mais de 15 diferentes espaços com a participação de um grande público formado por famílias, estudantes, professores, artistas, entre outros. Em 2020 e 2021, o Festival foi realizado de forma on-line registrando centenas de acessos. Já soma um público de mais de 400 mil pessoas, com destaque para o público infanto-juvenil que anualmente marca presença com caravanas escolares vindas de mais de 40 cidades vizinhas. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.