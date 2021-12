A partir de agora os vereadores entram de recesso, com o próximo encontro legislativo agendado apenas para o dia 24 de janeiro

publicado em 21/12/2021

O médico Flávio Pastôre e os empresários Nelson Gorayeb e Danilo Ferraz foram homenageados ontem, na última sessão do ano na Câmara (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou, na segunda-feira (20), a última sessão ordinária de 2021. A partir de agora os vereadores entram de recesso, com o próximo encontro legislativo agendado apenas para o dia 24 de janeiro, e a despedida deste ano na Casa de Leis foi marcada por emoção e homenagens.Como antecipado pelo, o médico Flávio Augusto Pastôre recebeu o título de Cidadão Votuporanguense, enquanto os empresários Danilo Ferraz e Nelson Gorayeb foram agraciados com Insígnias de Honra ao Mérito. Ambos os títulos considerados as maiores honrarias de Votuporanga.O primeiro a ser homenageado foi o empresário, jornalista e membro da Academia Latina de Artes e Ciências, Danilo Ferraz. Sua insígnia foi concedida após uma proposta do vereador Chandelly Protetor (Podemos), que foi aprovada na Casa por unanimidade, tendo em vista o trabalho social de Ferraz em comunidades carentes de todo o Brasil.“Existe uma coisa que vai muito além de títulos, de honrarias e de cargos, pois tirando tudo isso o que resta é isso: seres humanos com capacidade de mudar territórios, de mudar realidades. É isso que a gente vem buscando fazer, eu uso a economia, os investimentos para ajudar as pessoas a mudarem de vida, uma vez que existe uma pobreza geracional em nosso país e por isso temos um instituto que trabalha para democratizar a educação financeira nas periferias brasileiras e agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso aqui com vocês”, disse Danilo em seu discurso na tribuna.Logo na sequência o homenageado foi o empresário Nelson Gorayeb, que dispensa comentários. Ao longo de sua vida ele participou ativamente da comunidade, sempre carregando a honra de ser votuporanguense. Sua dedicação à cidade levou o vereador licenciado e atual secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira (PSDB), a propor a honraria que, é claro, também foi aprovada por unanimidade.“Com a benção de Deus, nós trabalhamos sempre pensando na comunidade e no bem-estar da comunidade. Como votuporanguense nato, com sangue votuporanguense e por Votuporanga peço aos senhores [vereadores] que trabalhem por toda nossa comunidade, desde aquele que vive em melhores condições àqueles que estão em condições inferiores, pois a grandeza do homem não está no que ele é, mas pelo que ele pode fazer e pelo que ele faz”, discursou Gorayeb na Câmara.Por fim, mas não menos importante, o homenageado foi o médico Flávio Pastôre, que desde 1998 atua na saúde de Votuporanga por meio da Santa Casa, AME e da rede pública municipal. Seu trabalho, porém, é ainda mais reconhecido por sua dedicação ao clube Atlético Votuporanguense, onde atua desde a sua fundação, em 2009. Apaixonado pelo time ele relembrou, inclusive, as vezes que foi expulso de campo por deixar seu lado torcedor falar mais alto do que o de médico.“Tenho muito orgulho da nossa Votuporanga e por poder, de alguma forma, contribuir com nossa cidade graças à medicina. Há algum tempo nossa profissão sofreu dias de muita luta e sofrimento, mas também de muitas glórias. Tenho a certeza que escolhi a cidade certa para viver e criar meus filhos, pois Votuporanga é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. E por fim gostaria de falar da nossa Votuporanguense, onde me tornei mais torcedor do que médico, muitas vezes, inclusive, fui expulso pelos árbitros por isso”, disse ele arrancando risadas e aplausos dos presentes.