Reajuste será dado em conjunto com a sanção ao projeto recentemente aprovado na Câmara que isentou os policiais do Imposto de Renda

publicado em 17/12/2021

Jorge Seba se reuniu com os comandantes da Polícia Militar, Rodoviária, Ambiental e Corpo de Bombeiros e anunciou o aumento (Foto: Assessoria)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) se reuniu, na quinta-feira (16), com o presidente da Câmara Municipal, Serginho da Farmácia (PSDB) e com os comandantes da Polícia Militar (capitão André Navarrete), Rodoviária (Vagner Severo), Ambiental (tenente Sarah de Carvalho) e Corpo de Bombeiros (capitães Alex Brito de Moura e Diego Moraes Machado) de Votuporanga, para discutir a política de valorização dos policiais que atuam na Atividade Delegada no município.No encontro, além garantir a sanção ao projeto aprovado essa semana no Legislativo, que garante a isenção do Imposto de Renda ou descontos previdenciários e de assistência médica, o chefe do Executivo anunciou um reajuste de 30% a mais na remuneração dos PMs. Somadas, as duas iniciativas devem garantir um acréscimo de 57% para soldados, cabos, sargentos e sub-tenentes.“A Atividade Delegada é um projeto de extrema importância para o nosso município, porque contribui na garantia de segurança da nossa população. Essa valorização que estamos autorizando e enviando o projeto à Câmara de Vereadores é justa a esses profissionais”, disse o prefeito Jorge Seba.O projeto será enviado para a Câmara em janeiro de 2022. Com o reajuste, os policiais passarão a receber 1,3 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) por hora trabalhada, o equivalente R$ 38,87. Atualmente a remuneração é de uma Ufesp (R$29,90). A proposta também atende a uma indicação de Serginho da Farmácia.Além do encontro com os comandantes, o prefeito também se reuniu à parte com a tenente Sarah Tenente Sarah e o capitão da Polícia Ambiental, Cassius José de Oliveira, sobre o plano de trabalho da Atividade Delegada da Polícia Ambiental, em Votuporanga.O convênio com o governo do Estado foi assinado pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), quando esteve como governador. A ação busca reduzir os crimes ambientais e dar mais segurança no campo.Nesta semana, a cidade recebeu dois veículos conquistados juntos à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, pelo programa Agro SP + Seguro, que serão utilizados pelos policiais ambientais nesse trabalho.