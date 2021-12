Única modificação aprovada pelos vereadores garantiu mais recursos para a Secretaria Municipal da Cultura, que terá R$ 150 mil a mais para trabalhar

publicado em 07/12/2021

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou o orçamento de 2022, com uma estimativa de R$ 430 milhões (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na segunda-feira (06), por unanimidade, o orçamento municipal para o ano que vem, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e o PPA (Plano Prurianual 2022-2025). Com a retomada da economia e uma expectativa de 22% de aumento na arrecadação, os vereadores acataram a estimativa de R$ 430 milhões para prefeito Jorge Seba (PSDB) administrar a cidade nos próximos 12 meses.Amplamente debatido nos bastidores e em audiências públicas, em plenário quase não houve discussão e apenas uma emenda foi apresentada e aprovada pelos vereadores. Trata-se de uma iniciativa do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que ampliou em R$ 150 mil os recursos para a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Com a modificação, a Pasta terá R$ 4,8 milhões para manter suas atividades em 2022.A lei prevê ainda um orçamento de R$ 95 milhões para a Secretaria da Saúde e R$ 108 milhões para a Pasta de Educação. Para o setor social foram reservados mais de R$ 15 milhões, levando em consideração o Fundo Municipal de Assistência Social e os recursos do Fundo Social da Solidariedade.A secretaria que terá menos recursos a sua disposição será a de Transparência e Controladoria Geral. Edison Marco Caporalin, secretário da Pasta, irá administrar apenas R$1,3 milhão. Emerson Pereira, secretário de Direitos Humanos, também não contará com muito para manter os trabalhos de sua competência. Serão apenas R$1,5 milhão, ou seja, cerca de R$ 125 mil por mês.Para a Câmara, o orçamento liberou R$ 7,5 milhões de duodécimo, enquanto a Saev Ambiental tem uma estimativa de R$ 47, 1 milhões de despesas. Para o Iprem (Instituto de Previdência Municipal), o repasse o Executivo será da ordem de R$ 36 milhões.