Parte do Centro e toda a região Sul da cidade foram afetadas; houve registro de queda de árvores, postes quebrados e granizo

publicado em 29/12/2021

Uma árvore caiu e quebrou um poste na Estrada do 27; árvores também caíram na região Sul, a comerciante Maitana Nunes relatou momentos de pavor e a uma estrada ficou interditada (Fotos: A Cidade e arquivo pessoal)

Da redação

Diferente do que se viu no último dia 16, quando Votuporanga teve o dia mais chuvoso do ano, porém sem o registro de estragos provocados pela água, na terça-feira (28), uma tempestade de pouco tempo de duração provocou grandes danos, principalmente na região Sul do município e em alguns pontos do Centro.De acordo com a Defesa Civil de Votuporanga, a chuva forte provocou a queda de várias árvores, houve danos na rede elétrica e a interdição de estradas rurais. Na vicinal Adriano Pedro Assi (a Estrada do 27), por exemplo, uma grande árvore caiu e atingiu um poste da rede elétrica, que se quebrou. Parte da via precisou ser interditada por horas para que equipes da Elektro, concessionária de energia, pudessem reparar os danos.Nessa região, aliás, os estragos foram acompanhados de perto pelos colaboradores e clientes do Supermercado Maitana Express, que fica bem na esquina da rua Ivaí com a Estrada do 27. A proprietária do local, Maitana Nunes, disse que todos ficaram assustados com a tempestade.“Foi bem feio mesmo. Aqui na minha rua caíram duas árvores, a tenda do Empório 27 voou, minhas cadeiras também voaram, poste quebrado chuva de granizo, muito feito”, disse a comerciante.Ivani Nogueira Lima, moradora da rua São Carlos há mais de 30 anos também ficou assustada com a chuva. Aoela disse que nunca havia visto uma tempestade como a que caiu na terça. “Uma tempestade mesmo, nunca vi desse jeito. O vento foi muito forte, aqui na frente de casa caíram duas árvores e a minha varanda ficou cheia de pedras de granizo”, completou.Os moradores da rua São Carlos, aliás, pediram uma atenção mais especial do Poder Público em relação ás árvores de uma grande propriedade ali situada. Elas são muito antigas e a cada chuva forte há a preocupação de que caiam sobre as casas vizinhas ou atinja pedestres e veículos que passarem pela região no momento.Houve queda de árvores também na zona rural. Na estrada municipal João Jacomini, que dá acesso ao conhecido bairro rural do Cruzeiro, uma árvore de grande porte caiu e interditou a via. Uma equipe da Defesa Civil foi acionada para fazer a desobstrução, cena que se repetiu outras várias vezes em pontos distintos da cidade.“Foi uma chuva rápida, porém muito forte. Estamos em um trabalho intenso em parceria com o Corpo de Bombeiros para desobstruir as vias e deixar a população em segurança. O estrago foi grande, mas o que importa é que ninguém se machucou, essa é a principal preocupação da Defesa Civil”, concluiu.A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta no final da tarde de terça para o risco de mais chuvas fortes na região. De acordo com o órgão, entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro, há previsão de precipitação de até 120 milímetros. A meteorologia também aponta a possibilidade de as chuvas serem acompanhadas por ventos fortes e raios."Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamento de terras e enchentes", escreveu o órgão em nota.Em caso de emergência, os moradores podem ligar para a Defesa Civil pelo número 199 e para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.