Comitiva de vagões com decoração natalina chegou à cidade na noite de quinta-feira (09)

publicado em 10/12/2021

Moradores de Votuporanga se reuniram na estação ferroviária da cidade para acompanhar a chegada do ‘Trem de Natal’ (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brCentenas de votuporanguenses se reuniram na estação ferroviária da cidade, que fica no final da avenida Prestes Maia, para acompanhar a chegada do “Trem de Natal” da empresa rumo. A comitiva de vagões com decorações natalinas chegou por aqui na noite de quinta-feira (09), vinda de Jales.O trem vai ficar estacionado em Votuporanga por pouco mais de 20 horas. Segundo o itinerário informado pela empresa, sua partida da cidade está prevista para as 19h desta sexta-feira (10), quando a comitiva vai zarpar rumo à estação Rio Preto Paulista, em São José do Rio Preto.Esse trajeto até a estação Rio Preto Paulista vai ser um pouco mais demorado que entre as estações de Jales e Votuporanga, porque vai levar quatro horas. Antes de chegar por lá, a comitiva vai passar por Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduíno, Bálsamo e Mirassol. A previsão é que o trem fique lá até este sábado (11).