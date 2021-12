A doação faz parte do projeto “Natal Permanente”, que une mais parceiros e resulta em mantimentos

publicado em 28/12/2021

Os itens foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O ano não seria o mesmo sem as contribuições mensais do casal solidário Dona Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Ribeiro. Eles representam toda a dedicação, amor ao próximo e generosidade de quem faz o Natal ser todo dia.E, para encerrar 2021 com chave de ouro, entregaram 169 quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga, única Instituição que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.A doação faz parte do projeto “Natal Permanente”, que une mais parceiros e resulta em mantimentos. “Não temos dia para ajudar. Nosso Natal é permanente porque a necessidade do Hospital e dos pacientes que precisam de atendimentos é diária. Por isso, devemos estar sempre de coração aberto para servir. A luta sempre continua”, afirmou Eva.A corrente do bem aumenta por onde eles passam. “Acompanhamos o trabalho da Instituição e sabemos da demanda. Temos muitos amigos, que atendem nosso chamado. Somos um meio dos votuporanguenses ajudarem a Santa Casa”, complementou seu Rubens.Os itens foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética. Foram destinados 70 quilos de macarrão; oito quilos de chocolate em pó; oitenta quilos de açúcar; oito quilos de cebolas, além de três quilos de extrato de tomate.O nutricionista do Hospital, João Carlos Bragato, agradeceu a doação. “O Hospital precisa muito de mantimentos, oferecemos em média 1700 mil refeições diariamente. Todo auxílio é bem-vindo. Agradecemos todo apoio durante o ano, que encheram nossos pratos de solidariedade”, finalizou.