O prefeito Jorge Seba já havia antecipado que sua meta é concluir os trabalhos no local ainda no primeiro semestre do ano que vem

publicado em 15/12/2021

Os vereadores aprovaram a abertura de um crédito no valor de R$ 1,1 milhão para as obras na avenida Prefeito Mário Pozzobon (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária desta semana um projeto de lei de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB) para a abertura de crédito adicional especial de R$ 1,9 milhão, cuja a maior parte (R$ 1,1 milhão), é para investimento nas obras de transposição do Córrego do Curtume, na interligação das avenidas Mário Pozzobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira.A obra é tida como um dos principais investimentos no setor de mobilidade urbana de Votuporanga, tendo em vista que irá viabilizar o 1º Anel Viário da cidade. Os trabalhos foram iniciados em julho de 2019 e seguem agora com o aterro e terraplanagem, para posteriormente receber a pavimentação asfáltica.Em entrevista à, o prefeito Jorge Seba já havia antecipado que esta é uma prioridade de seu governo e a meta é de que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre do ano que vem.“Já estamos contratando a fase final de terraplanagem com a colocação de mais 30 mil metros cúbicos de terra, para que no início do ano que vem a gente possa entregar essa parte da obra, para depois ter a fase final e deixar ela pavimentada iluminada e bem sinalizada. A nossa meta é entregá-la pronta ainda no primeiro semestre de 2022. É uma ligação viária importantíssima para Votuporanga que vai possibilitar um destaque na nossa mobilidade urbana”, destacou o prefeito.Para a conclusão das obras, além dos recursos aprovados pela Câmara, o prefeito poderá contar com o dinheiro da venda de 16 terrenos que pertencem ao município. A concorrência pública, na modalidade maior oferta, está marcada para o dia 20 de dezembro e os valores das áreas variam de R$ 139 mil a R$ 738 mil, com áreas entre 260 metros quadrados e 2,1 mil metros quadrados.Das 16 áreas, sete terrenos estão localizados na Avenida Horácio dos Santos, cinco no 6º Distrito Industrial; um na Travessa João Baptista Pereira, no Loteamento Vila América; um na Av. Feres Cury, 3º Distrito Industrial; um na Av. Fortunato Targino Granja e outro na Rua Humberto Correa Bonetti, no Jardim Canaã.Os interessados em participar da licitação deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração, na Divisão de Licitações, no Paço Municipal. Os envelopes devem ser protocolados até o dia 20 de dezembro, às 13h30. A abertura da licitação será realizada logo em seguida, às 14h, na Sala de Licitações da Prefeitura.Para participação, os interessados deverão efetuar depósito caução em dinheiro da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s). A garantia também deverá ser efetuada até às 13h30 do dia 20 de dezembro.Para os interessados com as melhores propostas apresentadas, os pagamentos poderão ser efetuados à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas.