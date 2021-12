Localizada em três cidades do interior de São Paulo e nos estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, a Apravel Chevrolet gera cerca de 300 empregos diretos e indiretos

publicado em 14/12/2021

Cerca de 20 mil veículos já foram entregues e realizaram os sonhos dos consumidores, entre novos e seminovos, nos últimos 10 anos (Foto: Divulgação)

Um amor passado de geração em geração, essa é a história da Apravel Chevrolet, que comemora 25 anos de inauguração neste ano.Localizada nas cidades de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Paranaíba/MS, Iturama/MG e Chapadão do Sul/MS, a empresa familiar foi fundada em Monte Aprazível/SP e, atualmente, gera mais de 300 empregos diretos e indiretos, movimentando a economia da região.Nestas bodas de prata, o que não faltam são motivos para comemorar. Cerca de 20 mil veículos já foram entregues e realizaram os sonhos dos consumidores, entre novos e seminovos, nos últimos 10 anos. Além disso, já foram realizados mais de 10 mil seguros e mais de 5 mil financiamentos no mesmo período.Segundo o sócio proprietário da Apravel Chevrolet, Luciano Augusto, a empresa nasceu de um sonho e se tornou parte da família. “O meu pai começou com a empresa em Monte Aprazível e foi expandindo, começando por Votuporanga, nossa sede, e em seguida para as demais cidades. É muito gratificante contribuir com o desenvolvimento econômico e social das cidades em que estamos e dar um atendimento diferenciado e com qualidade aos nossos clientes.”Além do atendimento direto à população, a Apravel Chevrolet possui o pilar de responsabilidade social, contribuindo com entidades assistenciais em cada uma das cidades em que possui filiais.