publicado em 27/12/2021

A unidade escolar promoveu uma Gincana Cultural e Solidária (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

“Educação não transforma o mundo, muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Essa frase do saudoso educador e filósofo brasileiro Paulo Freire representa o quanto que as crianças e os adolescentes são o futuro. São eles que conduzirão os próximos passos e determinarão como serão as gerações.E se depender dos alunos da escola PEI - Professor Geraldo Alves Machado, de Álvares Florence, podemos esperar um mundo mais solidário e repleto de amor ao próximo. A unidade escolar promoveu uma Gincana Cultural e Solidária.Aproximadamente 30 estudantes do oitavo ano participaram da iniciativa, que tinha como objetivo ajudar a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista.A ação teve duração de um mês. A professora de Educação Física e Protagonismo Juvenil, Ronyse Silveira dos Santos, explicou mais sobre a iniciativa. “No Programa de Ensino Integral (PEI), os alunos têm uma disciplina que se chama Protagonismo Juvenil e nela são trabalhadas diversas competências socioemocionais e a solidariedade. A ideia partiu dos próprios estudantes”, contou.Ronyse destacou que a turma optou por ajudar a Santa Casa em virtude da qualidade dos serviços. “A Instituição atende o município de Álvares Florence e a nossa diretora Lucimara de Lima Buosi passou um tempo internada com COVID-19, de onde surgiu a vontade em colaborar. Além disso, muitos jovens e seus familiares precisaram da assistência hospitalar”, disse.Foram arrecadados mais de 50 litros de leite para a Santa Casa. “Servimos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. O leite é um item de primeira necessidade, especialmente para o café da manhã, lanche da tarde e ceia, além de ser utilizado no preparo de outros alimentos. Agradecemos os alunos de Álvares Florence por já demonstrarem senso de coletividade”, finalizou o nutricionista João Carlos Bragato.