As cestas serão doadas nesta sexta-feira (10) para as entidades assistenciais de Votuporanga, que vão repassá-las para as famílias

publicado em 07/12/2021

As cestas vão levar mantimentos e um frango para a ceia de Natal das famílias (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA reta final do ano sempre é marcada pela solidariedade e o amor, graças ao espírito natalino e as festas. Entrando nesse espírito, um grupo de amigos e empresários de Votuporanga organizou a segunda edição da campanha “Natal Fraterno”, que vai doar 200 cestas natalinas para entidades assistenciais do município, que vão distribuí-las para famílias de baixa renda.Ao todo, 13 empresas estão envolvidas. As cestas vão levar mantimentos - como, por exemplo, arroz, feijão, macarrão e café – e um frango, cuja ideia é garantir “uma ceia de Natal digna” para as famílias, conforme explicou o empresário Ricardo Peres Neves, que idealizou a campanha no ano passado.“A gente sabe que a demanda é maior e que essas cestas não ‘apagam o incêndio’ de todas as entidades, mas não deixam de ser uma boa colaboração, ainda mais na atual conjuntura”, disse o empresário, em entrevista ao jornalAs empresas que participam da campanha são:. A parte “cesta básica” foi comprada no Porecatu, enquanto os frangos foram doados, integralmente, pelo Frango Rico.A campanha vai entregar as cestas natalinas nesta sexta-feira (10) para as entidades assistenciais, que vão distribuí-las às famílias conforme suas agendas. Os dias previstos são: 15/12 (Lar Frei Arnaldo), 18/12 (Recanto da Mãe), 19/12 (Caminho de Damasco) e Irmão Mariano (21/12).“O principal benefício é incentivar novas empresas e grupos a doarem. A ideia é essa, porque a gente sabe que a demanda é muito maior”, disse Ricardo Neves.O empresário também contou ao jornalcomo a ideia para a campanha surgiu, no ano passado.“A gente [sua família], graças a Deus, recebeu muito presentes dos parentes e eu estava juntando brinquedos que estavam sobressalentes para doar às entidades. Comprei pacotes de presentes e fui separando os brinquedos. Nesse trabalho, num dia à noite, me deu um estalo. Pensei que era legal doar os brinquedos, mas que eu poderia fazer bem mais. Poderia juntar mais brinquedos e dar uma cesta natalina. Assim que surgiu a ideia. Coloquei ela no papel e, no outro dia, liguei para umas oito empresas de amigos meus e todos toparam. No outro dia, a campanha estava pronta. A gente faz de coração”, disse.