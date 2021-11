Pedras de gelo caíram em alguns bairros da região central da cidade

publicado em 08/11/2021

Forte chuva atingiu Votuporanga e em alguns locais até granizo foi registrado (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Votuporanga voltou a ser castigada pela chuva nesta segunda-feira (8). A tempestade, que veio acompanhada de um forte vendaval, trouxe até granizo no final da tarde e a previsão é de que as pancadas de chuva persistam ao longo do dia.

Ainda não há relato de estragos pela cidade, mas da última vez que Votuporanga foi atingida por uma tempestade similar, vários bairros ficaram sem energia elétrica e casas acabaram destelhadas.

A Defesa Civil de Votuporanga está em estado de alerta.