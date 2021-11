Dois dos três vereadores aptos a votar nas eleições internas da sigla tiveram problemas com o aplicativo e não conseguiram escolher um candidato tucano à presidência

publicado em 23/11/2021

Dentre os vereadores do PSDB, apenas Carlim Despachante conseguiu votar nas prévias para a escolha do candidato à presidência da República (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA confusão nas prévias nacionais do PSDB também atingiu os filiados do partido em Votuporanga. Dois dos três vereadores aptos a votar nas eleições internas da sigla também tiveram problemas com o aplicativo e não conseguiram escolher entre João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio para ser o candidato tucano à presidência da República.Em Votuporanga, 56 filiados estavam inscritos para a votação, dentre eles o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari e o prefeito Jorge Seba. Carlão e Seba não tiveram problemas, pois votaram presencialmente no evento em Brasília, mas os demais não tiveram a mesma sorte.Ainda não há um levantamento oficial de quantos não conseguiram votar na cidade, mas nos bastidores a informação é de que poucos tiveram êxito com o app. Na Câmara, por exemplo, apenas Carlim Despachante conseguiu votar. “Eu votei cedinho (por volta das 7h50), pois fui para o sítio e lá a internet não é muito boa. Consegui votar na segunda tentativa”, disse ele.Osmair Ferrari e o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, tentaram várias vezes ao longo do dia, porém, sem sucesso. Eles, no entanto, não foram os únicos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-governadores Geraldo Alckmin e José Serra também não conseguiram declarar seus votos.“Lamentamos muito que um problema técnico no aplicativo desenvolvido para as prévias nos obrigou a não concluir uma comemoração que começou bonita pela manhã. Várias instituições e empresas de tecnologia, todas muito respeitadas, participaram da concepção e estão envolvidas no processo de correção da falha para que a votação continue. Todas as nossas energias estão concentradas para você que ainda não votou escolha quem será seu candidato à presidência da República. Contem com o nosso total e absoluto empenho para concluirmos a votação o mais rápido possível”, disse o PSDB nacional, em nota.