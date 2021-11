O show da dupla, marcado para esta noite em Fernandópolis foi cancelado após a morte da cantora e amiga Marília Mendonça

publicado em 05/11/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO show de Henrique e Juliano, que iria acontecer na noite desta sexta-feira (5), na Arena Crystal, em Fernandópolis, foi cancelado depois da morte da cantora e também amiga da dupla, Marília Mendonça, no fim desta tarde, no interior de Minas Gerais.Por meio de uma nota, a Workshow, produtora responsável pela carreira da cantora e também da dupla, informou que todos os shows dos artistas do escritório, que aconteceriam neste final de semana foram cancelados.