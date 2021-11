Edição será com apresentações de artistas contemplados pelo Projeto "Juntos pela Cultura de Votuporanga"

publicado em 04/11/2021

A programação do evento realizado pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, contará com a participação de artistas contemplados pelo Projeto "Juntos pela Cultura de Votuporanga" (Foto: Prefeitura de Votuporanga/Divulgação)

O ator João Victor Grande, apresentador do Cultura On-Line deste final de semana, trará ao público, através das redes sociais da Prefeitura, atrações musicais, de pintura e literatura, tudo isso a partir das 13h no sábado (06) e domingo (07). A programação do evento realizado pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, contará com a participação de artistas contemplados pelo Projeto "Juntos pela Cultura de Votuporanga".No sábado, a partir das 13h, o músico Valter Castro apresenta "Sertanejo de todos os tempos". Acompanhado por Fernando Barbosa, o repertório é composto por músicas sertanejas de cantores famosos como Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Gusttavo Lima, entre outros.Kevin Duarte Barbosa traz na atração seguinte, às 14h, o "Workshop: giz pastel para iniciantes com Káique", onde o artista Káique Dutra irá ensinar técnicas básicas de pintura utilizando como principal ferramenta, o giz pastel oleoso.Abrindo as apresentações do domingo, a cantora da Banda Fama, Monielly Beatriz apresenta o show "Axénejo", mesclando vários sucessos dos ritmos do axé e sertanejo. Compõem o repertório músicas como "Largadinho", "Quando o mel é bom", "Medo bobo", entre outros, além de canções marcantes interpretadas pelas cantoras Ivete Sangalo, Claudia Leite e a dupla Simone e Simaria.Finalizando a edição, a escritora Karol Paulino apresenta o projeto "Relatos de uma escritora", onde irá relatar a experiência de escrever seu primeiro livro, "Cura-me: o despertar da noiva", revelando seu processo de escrita a novos autores e incentivando o público à leitura e reflexão e valorização da vida do próximo.