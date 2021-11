Diretório Municipal do Partido diz que respeita escolha dos filiados, mas presidente, Carlão Pignatari, declara apoio a Doria

publicado em 18/11/2021

As prévias do PSDB terão a participação de 56 votuporanguenses, que terão que escolher entre Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgilio (Foto: PSDB)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm meio a uma crise interna, com propostas para adiamento e jingles provocativos, as prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido que irá disputar a presidência da República, serão realizadas no domingo (21) e contarão com a participação de 56 votuporanguenses. O Diretório Municipal da sigla, comandado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, disse que respeita a escolha de cada um dos filiados.Além de Carlão, terão direito a voto o prefeito Jorge Seba, os vereadores Osmair Ferrari, Carlim Despachante e o presidente da Câmara Municipal, Serginho da Farmácia, além de outros 51 filiados ao partido. Eles terão que escolher entre o governador de São Paulo, João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgilio Neto.“O diretório respeita a escolha do voto de seus filiados. Declarei apoio ao governador João Doria”, disse Carlão Pignatari aoA votação poderá ser feita por um aplicativo criado com esta finalidade ou presencialmente em urnas eletrônicas oferecidas e auditadas pela Justiça Eleitoral, instaladas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O horário da votação será das 8h às 15h. Os filiados e vereadores votarão, exclusivamente, pelo aplicativo Prévias PSDB, ainda que estejam participando do evento em Brasília.O prefeito Jorge Seba já confirmou presença nas prévias em Brasília e, assim como Carlão, ele irá confiar o seu voto em João Doria. “Em 2022, voltaremos às urnas para definir o futuro do Brasil. Missão que começa neste fim de semana, quando o nosso partido definirá o pré-candidato. Por conta da contribuição com a nossa região, o meu voto será em João Doria. Acredito que ele continuará contribuindo com o desenvolvimento econômico e social da população, como tem feito em nosso estado”, disse o prefeito.Nos últimos dias, Doria e Eduardo Leite, os dois mais cotados dentro do partido, intensificaram a troca de críticas e houve até a divulgação de um jingle em que o tucano paulista provoca seu adversário do Sul.As farpas, porém, não ficaram restritas às redes sociais. Os debates têm sido acalorados e Eduardo Leite respondeu as provocações ao focar na rejeição de Doria com o eleitorado.Há a possibilidade de um 2º turno entre os candidatos mais votados, desde que nenhum supere 50% dos votos.