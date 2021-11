Presidente da Fiesp esteve ontem em Votuporanga para uma visita as unidades e foi recebido com festa por professores, alunos e empresários

publicado em 20/11/2021

Paulo Skaf foi recebido com festa por alunos, professores e empresários de Votuporanga; ele anunciou que Euclides Facchini e Juninho Marão são patronos do Senai e do Sesi locais (Fotos: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO presidente da Fiesp (Federação da Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, esteve na sexta-feira (19) em Votuporanga para uma visita a Escola Sesi e a unidade do Senai, que juntas atendem centenas de alunos no ensino fundamental, médio e profissionalizante. Ele foi recepcionado com festa por professores, alunos e empresários do setor industrial da cidade e antes de partir, fez uma homenagem ao saudoso Euclides Facchini e ao ex-prefeito Juninho Marão.O encontro foi marcado por momentos de emoção. Já na entrada do Sesi, três alunos recepcionaram Skaf e foram os responsáveis por guia-lo na visita. Um deles é neto de uma das colaboradoras mais antigas do Sesi na região e disse que esperou anos pelo momento em que poderia abraçar o homem que implantou inúmeras melhorias nas condições de trabalho de sua avó.Um pouco mais a frente, o presidente da Fiesp conheceu Tigresa, Eistein e Bigode, cãezinhos que foram adotados pelo programa “Meu Cão Sesi”, após serem abandonados na porta do colégio. A instituição tratou, castrou e vermifugou todos eles, que agora vivem sob os cuidados dos colaboradores da escola e fazem a alegria dos alunos.Já no saguão principal, alunos cantaram quando Paulo Skaf entrou e, após um breve discurso, foi surpreendido pelo professor Eduardo de Souza. Ele foi um dos milhares de votuporanguenses que contraíram a Covid-19 e acabou desenvolvendo a forma grave da doença tendo cerca de 90% de seu pulmão comprometido.Na oportunidade não havia mais respiradores e nem vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis na cidade, nem na região, mas ele não ficou desassistido graças a Fiesp, que lhe garantiu uma vaga no Hospital Leforte, em São Paulo.“Se hoje estou vivo é porque o senhor [Paulo Skaf] nos preparou toda essa estrutura com humanização. Hoje posso abraçar a minha esposa e minhas filhas graças ao senhor, então gostaria de lhe presentear e agradecer de todo o coração”, disse o professor.Skaf retribuiu as homenagens com agradecimentos ao desempenho de todos os colaboradores, principalmente em meio a pandemia. Ele enalteceu o cuidado que eles tiveram para que nenhum aluno ficasse sem aulas, disponibilizando com internet computadores para os alunos que não tinham em casa.A solidariedade, porém, foi um dos pontos mais destacados. Durante a pandemia, o Sesi distribuiu mais de 230 mil refeições por dia em todo o estado para as pessoas mais necessitadas. Cerca de 1200 delas saíram diariamente da cozinha do Sesi de Votuporanga, que foram entregues a entidades assistenciais. Ao longo do projeto, mais de 45 mil refeições foram distribuídas.“Se não fossem pessoas como vocês [se referindo as colaboradoras da cozinha] muitas pessoas teriam passado fome, então de coração eu quero agradecer a todas vocês”, agradeceu Paulo Skaf.PatronosApós o encontro no saguão, Paulo Skaf conheceu as instalações da escola e do Senai, conversou com alunos da área profissionalizante e, na sequência, seguiu para o auditório da unidade, onde foi recepcionado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e seu vice Cabo Valter, além de lideranças do setor industrial.Ao discursar, ele pediu para que Euclides Facchini Filho subisse ao palco, ao lado de seu sobrinho Marcelo Facchini e seus filhos, Euclides Neto e Estéfano. Skaf entregou o microfone nas mãos de “Kidão Facchini” e pediu para que ele contasse um pouco da história de seu pai, o senhor Euclides Facchini, que faleceu no ano passado aos 97 anos.Sem conter as lágrimas, Kidão relembrou um pouco do legado deixado por seu pai, que hoje se transformou em dez indústrias e gera mais de 6 mil empregos. Ao fim, o anfitrião então anunciou que a partir daquele momento, o Senai de Votuporanga se chamaria Euclides Facchini.“É muito importante para uma escola, para os jovens e alunos terem referências, exemplos. Seu pai [disse para Kidão] é um exemplo a ser seguido. Ele começou de forma simples na ferrovia, rapidamente ele se destacou e cresceu, montou a oficina e paralelamente desenvolveu a sua família, com sete filhos. Então ele foi dedicado ao trabalho, de todas as formas, família grande e certamente foi um bom pai, marido, um bom filho, empresário, empreendedor. Tudo isso tem muito a ver com a carreira dos nossos alunos, com o Senai, com esses jovens que passam e querem ter oportunidades, bons empregos, montar o seu próprio negócio, por essa razão com muita honra, eu informo a sua família que o seu pai será o patrono da nossa escola Senai”, disse Paulo Skaf.Euclides Facchini Filho, é claro, agradeceu a homenagem e disse que a gestão de Skaf frente à Fiesp fez muita diferença. “Fico muito honrado de tê-lo acompanhado nessa trajetória e muito mais agora com essa honra. Muito obrigado”, finalizou.Logo na sequência o homenageado foi Nasser Marão Filho, o Juninho Marão. Foi em sua gestão que a Fiesp investiu mais de R$ 50 milhões em Votuporanga para construir o Sesi e o Senai. Segundo Skaf, o trabalho de Juninho pela cidade e o reconhecimento da população lhe fizeram digno da homenagem.“Você é novo, mas tudo que conheci de você foi só coisa boa, seja no meio empresarial, político, foi prefeito cumpriu a sua missão, como seu irmão falou, dedicação total, depois achou que você devia voltar ao seu ramo empresarial, enfim mostra que você é desprendido, que não está lá por vaidade, mas estava lá para realizar, atender as pessoas e foi reconhecido. A população reconhece, você é exemplo deles e por essa razão, com muito orgulho que em nome da Industria eu anúncio a família que você é o patrono do Sesi”, anunciou.Acompanhado de seus filhos, Nasser Marão Neto, Matheus e Vinicius, de sua esposa Juliana, do irmão Carlinhos e da cunhada Tetê Marão, Juninho também não conteve a emoção e falou sobre a honra de ter seu nome eternizado em uma escola tão importante como o Sesi.“Jamais imaginaria, sou uma pessoa apaixonada pela educação e fico muito feliz e honrado por receber uma homenagem nessa escola tão valiosa para todos nós e espero sinceramente continuar a contribuir, como cidadão, para o meu país”, concluiu Juninho.