A “rainha do axé”, como é conhecida, arrastou multidões quando passou pela cidade em 2015 e agora retorna com a mesma perspectiva

publicado em 26/11/2021

Ivete Sangalo já cantou em Votuporanga em 2015 e agora volta aos palcos do Oba (Foto: Prefeitura de Caraguá)

Da redação

Agora é oficial. A rainha do axé, Ivete Sangalo, estará de volta a Votuporanga no Carnaval de 2022, depois de seis anos de sua primeira passagem pelo município, que arrastou multidões. A atração foi confirmada pela Organização do Oba Festival na tarde desta sexta-feira (26).

A cantora baiana irá se apresentar ao lado de outros grandes nomes da música, como o embaixador do evento, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Deniis DJ, Pedro Sampaio, DJ Guuga, Luísa Sonza, DJ GBR, Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolfo, Banda Eva, Harmonia do Samba, Gustavo Mioto, Batom na Cueca, A Zorra e CAT Dealers.

Nota

A organização do Oba também divulgou uma nota oficial informando que segue com os preparativos para o evento em consonância com as recomendações de saúde. Confira a nota em seu inteiro teor:

O Oba Festival informa que segue preparando com otimismo a edição histórica de 15 anos do carnaval votuporanguense, claro, em consonância com as recomendações de saúde. Os carnavais que estão sendo cancelados são os realizados por prefeituras. O Oba é um evento particular e que não se utiliza de verbas públicas. Dessa forma, se não houver impedimentos sanitários, será realizado, assim como outros grandes eventos particulares e esportivos estão sendo realizados em todo país.

A edição de 15 anos está em preparação com mais de 15 atrações já confirmadas, entre elas Gusttavo Lima e uma outra de grande porte que será anunciada nos próximos dias.

Acreditamos no poder da vacina e por, diversas vezes, orientamos aos nossos foliões a buscarem a imunização em campanhas nas nossas redes sociais.

Percebemos a retomada da economia em diversos setores com muito otimismo e, acreditamos que, o nosso setor também é capaz e merece retomar suas atividades com responsabilidade, garantindo milhares de empregos e trazendo renda para os mais diversos segmentos.