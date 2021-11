Serão oferecidos exames de PSA, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e orientações aos homens

publicado em 12/11/2021

O Novembro Azul em Votuporanga terá ações de conscientização sobre dois tipos de câncer: o de próstata e o de pênis (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Passado o mês de incentivo à prevenção da saúde da mulher, chegou o momento de voltar as atenções para a saúde do homem. O Novembro Azul em Votuporanga terá ações de conscientização sobre dois tipos de câncer: o de próstata e o de pênis. Para isso, as unidades de saúde estão preparadas para realizar orientações e exames preventivos com objetivo de promover o bem-estar dos homens.No dia 25 de novembro, quinta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde promoverá o Dia D com abertura de todas as unidades até às 20h. Nesta data, estarão disponíveis exames de PSA e testes rápidos para detecção de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como HIV e Sífilis.Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.Vale ressaltar que no câncer de próstata, o tratamento e radioterapia têm acima de 80% de chance de cura da doença.Como prevenir o câncer de próstata?Entre os fatores que mais ajudam a prevenir o câncer de próstata estão:• Ter uma alimentação saudável;• Manter o peso corporal adequado;• Praticar atividade física;• Não fumar;• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. No Brasil, esse tipo de tumor representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e Nordeste.Para prevenir o câncer de pênis, é necessário:• Fazer a limpeza diária com água e sabão, principalmente após as relações sexuais;• Realizar a cirurgia de fimose se necessário. A operação é simples e rápida e não necessita de internação;• Utilizar preservativo que também reduz a chance de contágio de doenças sexualmente transmissíveis.