O número de participantes do 17º Unic, maior evento acadêmico da Unifev, foi 50% maior que a edição do ano passado

publicado em 09/11/2021

1,2 mil pessoas – alunos de graduação, pós-graduação, egressos e professores – participaram da 17ª edição do Unic (Imagem: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMesmo com as adversidades trazidas pela pandemia, a comunidade acadêmica da Unifev continuou produzindo conteúdo científico. E a 17ª edição do Unic - congresso de iniciação científica que é o principal evento acadêmico organizado pela instituição - foi a oportunidade para 1,2 mil participantes compartilharem os resultados das atividades de pesquisa realizadas dentro e fora da instituição.Pela segunda vez consecutiva, o evento foi realizado de forma on-line e o total de participantes superou as expectativas da organização, segundo a coordenadora do Núcleo de Pesquisa, professora Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli. Ela também disse que a edição deste ano teve um aumento de 50% no número de inscritos, entre apresentantes e ouvintes.Além disso, o Unic foi um dos quatro eventos acadêmicos realizados (simultaneamente) pela Unifev na primeira semana deste mês. Os outros eventos foram o 12º Congresso de Professores, 5º Congresso de Pós-Graduação e 4º Congresso Tecnológico.As exposições do congresso de iniciação científica contemplaram tanto trabalhos desta “modalidade” quanto TCCs (trabalhados de conclusão de curso), projetos de mestrado, doutorado e demais estudos dos de graduação, pós-graduação, egressos e professores.A organização do congresso separou as apresentações em duas modalidades: banners e apresentações orais. Os banners puderam ser acessados pela página do congresso no site da Unifev (unifev.edu.br/unic), enquanto as apresentações orais foram exibidas por meio da plataforma Teams, da Microsoft. Os banners, inclusive, ainda podem ser acessados no site da instituição.