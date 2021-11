São 20 vagas para o curso, que tem duração de três meses; as aulas vão acontecer aos sábados, das 13h15 às 16h, na associação

publicado em 17/11/2021

O curso vai trazer aulas teóricas e práticas, além de certificado de participação (Foto: Reprodução/O Petróleo)

Da redação

A Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, de Votuporanga, está com inscrições abertas para a 36ª turma do curso (gratuito) para eletricista. São 20 vagas para o curso, que tem duração de três meses. As aulas vão acontecer aos sábados, das 13h15 às 16h, na associação, que fica na rua Miguel Andreo, nº2316, no Jardim das Palmeiras I (Matarazzo).Para se inscreverem, os interessados devem ter concluído o primeiro ano do Ensino Médio e ligar no número: (17) 99721-9335. A associação também exige uma taxa de R$ 50 para a inscrição, mas a quantia vai ser devolvida ao final do curso. Segundo a instituição, a taxa é uma forma de garantir a “participação real” do interessado.A organização também informou que o monitor responsável pelas aulas, que serão práticas e teóricas, tem registro no CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) e, no final do curso, expedirá certificados aos que participarem.Aproximadamente 540 alunos já se capacitaram nessa modalidade profissional, de acordo com a associação beneficente.