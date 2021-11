O Instituto abriu 160 vagas, que estão distribuídas entre três cursos de ensino técnico integrado ao Ensino Médio e um curso técnico

publicado em 23/11/2021

O IFSP de Votuporanga está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos para 2022 (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAs inscrições para o processo seletivo do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) de Votuporanga foram prorrogadas e seguem até esta quarta-feira (24). O Instituto abriu 160 vagas, que estão distribuídas entre três cursos de ensino técnico integrado ao Ensino Médio (informática, edificações e mecatrônica) e o curso técnico (noturno) de mecânica industrial.Os cursos são gratuitos, mas a inscrição para o processo seletivo custa R$ 60 (para os cursos integrados ao Ensino Médio) e R$ 30 para o curso técnico. O formulário para realizar a inscrição está disponível noDe acordo com o divulgado pela instituição, o curso técnico em mecânica é focado na área de automação e fabricação de peças e voltado para pessoas que estão no segundo e terceiro ano do Ensino Médio ou que já o concluíram.Já os cursos que são integrados ao Ensino Médio são em período integral (manhã e tarde) e voltados para aqueles que irão concluir o 9º ano do Ensino Fundamental neste ano e entrarão no 1° ano do Ensino Médio no ano que vem.Neste ano, o IFSP volta a adotar a seleção por meio de provas das disciplinas de português e matemática. A avaliação será aplicada de maneira presencial e o candidato poderá se inscrever para um único curso do campus.