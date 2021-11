A praça Frei Arnaldo, por exemplo, na região Sul da cidade já foi alvo de bandidos mais de uma vez e está às escuras desde o dia 9

publicado em 17/11/2021

A praça Frei Arnaldo está entre os espaços públicos que foram alvo da ação de bandidos nos últimos dias; seu Arlindo cobra providências (Foto: A Cidade)

O aumento nos casos de furtos de fios da iluminação pública em praças de Votuporanga foi debatido na terça-feira (16) na sessão ordinária da Câmara Municipal. Segundo os vereadores, muitas reclamações do tipo já foram registradas e algumas praças estão ficando às escuras por conta da ação dos bandidos.O primeiro a debater o tema foi Professor Djalma (Podemos). De acordo com ele, um dos locais afetados foi a famosa praça do Tobogã (praça Martinho Nunes Pereira), onde os moradores da região acabaram ficando sem iluminação pública."Depois também fiquei sabendo que os fios do Campo do Mario Covas também já foram roubados, na reserva Chico Mendes e a pracinha atrás da Ciafer (praça Frei Arnaldo Maria de Itaporanga). Isso tem que ser resolvido", disse o parlamentar.Enquanto Djalma fazia seu comentário, ele foi aparteado por Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) e pelo presidente da Casa, Serginho da Farmácia (PSDB) que abordaram o mesmo assunto. Eles chegaram a pedir uma mudança na forma em que a fiação é instalada ou a disponibilização de guardas para coibir a prática criminosa.Logo na sequência, em sua fala, Nilton Santiago (MDB) também falou sobre o furto de fios. Ele disse que já levou o problema ao prefeito Jorge Seba (PSDB), que está comprando fios para a substituição dos furtados e pediu a colaboração da população para que denuncie, caso presenciem a ação dos criminosos.Desde o último dia 9, a Praça Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, que fica no bairro Vila Nova, região Sul de Votuporanga está sem iluminação e a falta de uma solução definitiva para o problema foi decisiva para que seu Arlindo Cruz, que mora em frente ao local há 40 anos, ficasse indignado e procurasse a redação do A Cidade. "Isso é uma praça pública, não pode ficar assim", disse.Segundo ele, já não é a primeira vez que o local sofre baixa de iluminação por furto de fios. A reportagem esteve no local e pôde ver que os fios foram furtados de todos os postes, que projetam a iluminação da praça."A Prefeitura vem e arruma, dali dois três dias fica sem fio novamente. Isso não era assim e olha hoje como está. Além disso esses furtos não justificam a falta de dinheiro ou coisas parecidas, as pessoas vêm e danificam isso, falo que são as mesmas [pessoas] de sempre e nada muda", completouA Secretaria de Obras de Votuporanga informou, por meio de nota, que a vistoria no local já foi realizada e uma nova compra de material para recolocar na Praça também já foi feita.Além dos casos relatados pelos vereadores, no dia 22 de outubro, um caso parecido de furto comprometeu todo o abastecimento de água na região Oeste de Votuporanga. Isso porque ladrões furtaram cinco cabos de energia, em um total de 84 metros de fios de cobre. A época, segundo informou a Saev Ambiental, um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens do circuito interno cedidas para a perícia, que investigou o crime.No começo do mês de outubro, a Polícia Militar também prendeu, em flagrante, um homem que tentava furtar fios de cobre de um posto de combustível, que estava desativado, no centro de Votuporanga, em plena luz do dia. Além dos fios, o homem foi pego com objetos que foram utilizados no momento do crime.