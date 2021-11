Anúncio foi feito na última segunda-feira pelo então governador em exercício Carlão Pignatari; Promoção "Todo Mundo Ganha" também realiza nova doação totalizando quase três toneladas de produtos

publicado em 05/11/2021

Os kits foram descarregados pelos atiradores do Tiro de Guerra no Banco de Alimentos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã desta sexta-feira (5), o FSS (Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga) recebeu mais 250 cestas básicas integrantes do Programa "Alimento Solidário", conforme anúncio feito pelo presidente da Alesp Carlão Pignatari, que estava como governador em exercício, durante evento realizado na última segunda-feira (1) no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo". Os kits foram descarregados pelos atiradores do Tiro de Guerra no Banco de Alimentos. Agora, o Fundo Social fará análise para organizar a distribuição dos alimentos.Durante esta semana, o FSS também realizou mais uma entrega de cestas básicas a 28 entidades assistenciais da cidade que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. As cestas entregues às instituições também foram doadas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, sob intermédio do deputado Carlão Pignatari. Até o momento, cerca de 5.200 cestas já foram entregues pelo Fundo Social de Votuporanga, sendo 3.860 encaminhadas pelo órgão estadual.Na manhã da última quarta-feira (3), houve uma nova doação da Promoção "Todo Mundo Ganha" do Proença Supermercados. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, recebeu a entrega de itens alimentícios como açúcar, arroz, bolacha, carnes, farinha de trigo e mandioca, feijão, fubá, leite integral e em pó, macarrão, massa de tomate, óleo e sardinha. Desde o início da campanha, em julho, o Proença Supermercados já repassou 2.984 quilos de alimentos ao órgão da Prefeitura de Votuporanga.A promoção segue até o dia 29 de janeiro de 2022 e os clientes que quiserem colaborar, deverão procurar pela 'Gôndola Solidária' disponível nas lojas participantes e fazer a doação por meio de um sistema que registra o produto a ser doado e, automaticamente, transforma o valor dessa doação em mercadoria a ser destinada ao Fundo Social de Solidariedade de acordo com sua necessidade.Os consumidores que desejam acompanhar as doações podem acessar o sitee conferir o andamento de cada uma das 18 lojas distribuídas em 12 cidades.