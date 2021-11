As escolas irão realizar, nesta semana, lançamentos e autógrafos de livros, que foram produzidos pelos estudantes durante às aulas

publicado em 30/11/2021

As escolas farão tardes de autógrafos para os lançamentos dos livros produzidos pelos estudantes durante às aulas (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Lara MatozoEstagiário sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brEscolas da rede municipal e estadual de ensino de Votuporanga irão realizar, nesta semana, lançamentos e autógrafos de livros, que foram produzidos pelos estudantes durante às aulas.Os alunos do 5° Ano D, do CEM Prof. Anita Lievana Camargo, irão lançar na quinta-feira (2) o "Sonho do Livro Mágico". A proposta surgiu ainda nas aulas online e remota transmitidas pela plataforma ZOOM, quando os estudantes realizavam atividades de produção de texto coletiva. O professor Milton Perecin dos Santos, responsável pela disciplina, angariou com ajuda de amigos, 50% do valor dos livros e o restante ele mesmo bancou.A escola fará uma tarde de autógrafos, a partir das 15h, na Sala de Cinema no Centro Cultural de Votuporanga. Cada família vai receber um exemplar do livro autografado pelos alunos, além, de ganharem acesso a um link com a edição digital em formado PDF.Na oportunidade, o professor Milton realizará a premiação dos contadores de história do projeto Cordão Umbilical. Cada aluno ganhará um livro de um autor renomado e os três primeiros colocados receberão um prêmio.Já na Escola Estadual Sarah Arnoldi Barbosa, está previsto para ocorrer na sexta-feira (3), a tarde de autógrafos do livro "Encantos Poéticos pelo Brasil", desenvolvido na disciplina da professora Marisa Reinoldes.A obra foi produzida pelos próprios discentes da instituição, nas aulas de eletivas. O evento acontecerá na escola, a partir das 14h30.