publicado em 17/11/2021

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), esteve em Votuporanga para um encontro com correligionários (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), esteve em Votuporanga neste final de semana prolongado para uma visita ao diretório municipal do partido. Em seu discurso aos correligionários, o parlamentar disse que quem votou no atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018, está arrependido.Antes do encontro com partidários em Votuporanga, o deputado também passou por outras cidades da região, com o objetivo de engajar a sigla para as eleições do ano que vem. Segundo ele, a meta do partido é eleger Lula presidente e uma bancada progressista na Câmara.“Muitos votaram de boa-fé [em Bolsonaro] e estão arrependidos. Agora precisamos conversar com eles para trazermos de volta à realidade e mostrarmos que é possível termos novamente aquela vida que tivemos quando o PT foi Governo”, disse o parlamentar.Ainda de acordo com o deputado, que já foi acusado de receber doação não contabilizada da Odebrecht e de ser um dos beneficiados do chamado “Mensalão”, Lula foi alvo de um massacre de mentiras, tendo o suporte da imprensa.“O brasileiro já experimentou o que é ter um carro novo, comer bem, fazer o seu churrasco de fim de semana. O povo tem memória e é nosso papel lembrá-lo da vida que tinham e que este governo acabou. Além de elegermos o companheiro Lula, temos que eleger uma bancada no parlamento que seja progressista. Não adianta termos um presidente como o Lula, se tivermos um Congresso de direita e fascista”, completou.Sobre as denúncias citadas, Vicentinho já se defendeu em outras oportunidades e negou participação nos esquemas de corrupção.