21ª edição do evento será realizada de 20 a 28 de novembro nos formatos on-line, híbrido e presencial; apresentação será do Maestro Marcio Zarsi

publicado em 16/11/2021

Entre as atrações, o público poderá acompanhar os mais variados ritmos musicais como MPB, Pop, Rock, Samba, Sertanejo, Funk, Jazz, Blues, clássica, coral e concerto sinfônico (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Em comemoração aos Dias da Música e do Músico, datas celebradas em 22 de novembro, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá, de 20 a 28 deste mês, a 21ª Semana da Música. Sob apresentação do Maestro Marcio Zarsi, a programação traz um vasto repertório de artistas convidados e também contemplados pelos Projetos Bolsa Cultura e Juntos Pela Cultura de Votuporanga.Entre as atrações, o público poderá acompanhar os mais variados ritmos musicais como MPB, Pop, Rock, Samba, Sertanejo, Funk, Jazz, Blues, clássica, coral e concerto sinfônico. Também haverá homenagens com a Banda Zequinha de Abreu.Devido à pandemia do novo Coronavírus, o evento terá apresentações on-line, através das redes sociais da Prefeitura () e também híbrida e presencial, seguindo os protocolos de biossegurança.: as apresentações serão on-line a partir das 13h com o show "Elas cantam Elas", da cantora Zu Laiê e, em seguida às 14h, "Resenha de Barzinho", com o cantor e instrumentista Danilo Lussan.: Ale Fúria & Banda comanda o "Show Especial Rock Anos 80", a partir das 13h (on-line); "Márcio Lissone Acústico" entra em cena logo após, às 14h (on-line), com o cantor, músico e instrumentista que dá nome ao espetáculo; a partir das 15h (on-line), será a vez do "Workshop de Levadas no Violão Sertanejo", com Wesley Fernando Tobias Martin; e finalizando presencialmente no auditório externo do Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali" às 18h30, o "Concerto da Orquestra do Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes", sob regência do Maestro Alex Massuia.: todas as apresentações desse dia serão presenciais, a começar pela apresentação de violino com o Maestro Tuca, a partir das 10h na Santa Casa de Votuporanga; com início às 18h na Câmara Municipal, a Associação Cultural Zequinha de Abreu fará uma homenagem a músicos votuporanguenses; a última atração do dia às 19h, será na Santa Casa com o Maestro Dorival Batista, que irá apresentar "Coral de Violas: A Voz do Sertão".: a partir das 10h, na Prefeitura de Votuporanga, haverá apresentação de violino com o Maestro Tuca; às 20h e de modo híbrido, a cantora Natália Pântano se apresentará no palco do Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".: o músico Fernando Ferreira Barbosa apresentará o show "MPB-POP", de forma híbrida a partir das 20h, diretamente do Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".: a Banda Musical Zequinha de Abreu, se apresentará, de modo híbrido, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" a partir das 20h.: a partir das 20h e de modo híbrido, a dupla Luckas e Thiago traz o espetáculo musical "Memórias", que ocorrerá no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".: com exibições on-line a partir das 13h, Ademir Valdambrini apresenta o projeto musical "Fusion Duo"; às 14h, o baterista e percussionista André Waiteman traz o "Batteria Dell'Orchestra"; dividido em dois momentos e presencialmente, das 13h30 às 15h e depois entre 15h15 e 17h, o auditório externo do Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali" vai ser palco da "Oficina de Percussão" com Daniel Rodrigues, da Escola Municipal de Artes para finalizar, com início às 20h e de modo híbrido, haverá o "Concerto Napoletano", no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".: de modo on-line, os shows "Thalia Munhoz: Live Histórias", com a cantora que dá nome à apresentação e "Só Modão", com Dulcídio Alves, poderão ser conferidos nas redes socias da Prefeitura às 13h e 14h, respectivamente; a partir das 15h e também on-line, Ademir Valdambrini apresenta o workshop "Síntese para todos, construindo um timbre"; de modo presencial haverá duas atrações no auditório externo, sendo "Jane Ribeiro canta os mulheres da MPB" às 18h e "Cleber Canta Tim Maia", às 18h40.