Edição destaca importância do diagnóstico precoce para Infecções Sexualmente Transmissíveis; parceria com Unifev fará testes gratuitos

publicado em 25/11/2021

Para promover a ação, a Secretaria da Saúde de Votuporanga realizará até o dia 07 de dezembro, a 14ª edição da Campanha "Fique Sabendo" (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Finalizando as campanhas mensais de prevenção comemoradas durante o ano todo, agora será a vez do "Dezembro Vermelho" em conscientizar sobre o Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado na próxima quarta-feira (01). Para promover a ação, a Secretaria da Saúde de Votuporanga realizará até o dia 07 de dezembro, a 14ª edição da Campanha "Fique Sabendo", com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, conscientizando e incentivando à prevenção de ISR's (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como HIV e Sífilis.Como ação preventiva, serão realizados gratuitamente, sob agendamento, nos consultórios municipais e no Serviço de Assistência Especializada, testes rápidos de doenças que ocasionam as IST's com intuito de ampliar o número de pessoas a conhecerem sua condição sorológica, pois, há muitas que são portadoras do vírus do HIV ou que estão com Sífilis e não têm conhecimento. A testagem é a porta de entrada para cuidados contínuos de prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento, retenção e supressão viral do HIV e, no caso da Sífilis, o procedimento oportuniza o diagnóstico e tratamento dessa doença que muitas vezes não manifesta sintomas, agindo de maneira silenciosa.Estatísticas do SAE sobre pacientes soropositivos apontam que em 2020 foram registrados 39 casos, sendo 23 de Votuporanga e 16 de outros municípios. Este ano, até o momento, o número total é de 22 pessoas, onde 14 pertencem ao município e oito são de demais cidades.O total de pacientes que fazem uso de medicação antirretroviral, somam 692, sendo 413 pertencentes a Votuporanga.O serviço gratuito de testagem rápida para detecção de IST's, como HIV e Sífilis que, habitualmente necessita de agendamento, poderá ser obtido diretamente nesta quinta-feira (26) até às 20h no SAE e também nas unidades de saúde, que além dos testes realizarão exames preventivos de câncer de próstata e pênis; na quarta-feira (01), que é o Dia Mundial de Luta contra a Aids, o SAE atenderá novamente até às 20h com o serviço de testagem rápida e também na segunda-feira (06), através de uma parceria com a Unifev, das 18h às 22h, no Campus Centro da instituição, que fica na rua Pernambuco, nº 4.196.O serviço também é realizado durante a semana nos consultórios municipais, sob agendamento prévio, e no SAE, entre 7h e 11h e das 13h até 15h30, também com agendamento. O Serviço de Assistência Especializada está localizado na rua Minas Gerais, nº 1.850, bairro São João e os telefones são o (17) 3405-1584, 99718-9373, 98181-0791 e WhatsApp (17) 99644-4605.