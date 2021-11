Força-tarefa vai fiscalizar, até dia 3 de dezembro, os serviços e obras de engenharia, agronomia e geociências em Votuporanga e outras 25 cidades da região

publicado em 30/11/2021

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) deu início, na segunda-feira (29), à força-tarefa que vai fiscalizar, até dia 3 de dezembro, os serviços e obras de engenharia, agronomia e geociências em Votuporanga e outras 25 cidades da região.De acordo com o órgão, a ação, que vai contar com quatro agentes fiscais, tem caráter orientativo e preventivo, de forma que o objetivo é garantir a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho. A cerimônia de abertura dos trabalhos aconteceu na parte da manhã, na sede do Crea-SP de Votuporanga.As ações de fiscalização vão se debruçar sobre situações como, por exemplo, empresas sem registro e irregulares, obras de médio e grande porte, loteamentos irregulares, empresas de perfuração de poços sem registro, usinas de açúcar e álcool, prefeituras, postos de combustível, empresas instaladoras de gás, além de demandas das CAFs (Comissões Auxiliares de Fiscalização).Além de Votuporanga, os agentes fiscais da força-tarefa vão atuar nas seguintes cidades: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Castilho, Nova Lusitânia, Parisi, Pobres Gestão, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Mirassol, Bálsamo, Jaci, Macaubal, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Poloni, Tanabi e União Paulista.As fiscalizações do Crea-SP aumentaram cerca de 600% entre 2015 e 2021, de acordo com o órgão. Esse crescimento se deve ao uso das tecnologias para apoio à fiscalização, com pesquisas e apurações remotas, antes dos agentes fiscais irem a campo, e, também, à adoção do modelo das forças-tarefas em todo o Estado de São Paulo. Atualmente, o Crea-SP bateu 223 mil ações de fiscalização, o que ultrapassa a meta de 200 mil, prometida no início do ano, conforme informou o Conselho.O Crea-SP é responsável por fiscalizar o exercício profissional, garantindo que exista sempre um responsável técnico habilitado e registrado à frente das atividades abrangidas pelas engenharias, agronomia e geociências, contribuindo, assim, para a segurança da sociedade e dos próprios profissionais.