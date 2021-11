Evento será no Centro de Convenções a partir das 20h

publicado em 25/11/2021

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promove neste sábado (27), uma nova atração do "Circuito SP" a partir das 20h no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".Nessa nova apresentação, o público poderá apreciar o espetáculo "Concerto Napoletano", que traz as mais belas canções napolitanas na voz da cantora italiana Maria Sole Gallevi com a participação do pianista Flávio Lago; uma interpretação intimista e peculiar na visão destes dois artistas. O evento será realizado de modo híbrido, presencial e com transmissão pelas redes sociaisA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, foi destaque em premiação cultural no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo no mês de julho e contemplada com a aprovação de três projetos inscritos em programas estaduais, dentre eles o "Circuito SP".O Circuito SP é um programa que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, por meio de apresentações e ações formativas. Os municípios selecionados recebem, de forma a compor temporadas artísticas de qualidade, valorizando seus teatros, centros culturais e espaços alternativos.