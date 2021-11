O horário de funcionamento para as visitações no Dia de Finados será das 6h30 às 18h30, segundo a Secretaria Municipal da Cidade

publicado em 02/11/2021

O Cemitério Municipal e o Cemitério de Simonsen serão abertos para visitação às 6h30 no dia de Finados (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMais de 15 mil pessoas devem visitar o Cemitérios Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” e o Cemitério Municipal de Simonsen nesta terça-feira (2), em que se celebra Dia de Finados. A estimativa é da Secretaria Municipal da Cidade, que atuou na sinalização e preparação dos espaços para receber o público.De acordo com a Pasta, o horário de funcionamento para as visitações no Dia de Finados será das 6h30 às 18h30. A capela central do Cemitério também sediará a tradicional missa de Finados, às 7h30, que será conduzida pelo padre Márcio Thadeu, da Paróquia Senhor Bom Jesus. Em Simonsen, o Cemitério ficará aberto no mesmo horário, com a missa celebrada às 8h pelo padre Alexandre, da Paróquia São Cristóvão.A secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informou que a Avenida da Saudade estará liberada para o tráfego de veículos igualmente como ocorrido no ano passado, com agentes de trânsito no local para orientar o trânsito e auxiliar na travessia de pedestres.Os ambulantes que estavam interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal no dia do feriado de Finados precisaram pedir uma autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga, e em seguida na Central de Atendimento. Esse ano, em função da pandemia do coronavírus, a quantidade foi limitada a 12 ambulantes.Para pedir autorização, os ambulantes precisaram pagar uma taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no município. Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região do ano passado, no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça Gunter Schamall. A mudança tem o intuito de evitar aglomeração, promover um melhor fluxo e vale reforçar que será permitido o consumo no local respeitando as regras sanitárias.Em Rio Preto, a estimativa da Prefeitura é que 50 mil pessoas passem pelos cemitérios durante o feriado de Finados. A cidade tem um cemitério particular (Jardim da Paz) e quatro públicos: São João Batista (no Jardim Aeroporto), Ressurreição (na Vila Ercília), Schmitt e Talhado.No dia de Finados, os cemitérios da Ressurreição e São João Batista vão abrir das 6h30 às 18h. O de Schmitt ficará aberto das 7h às 18h e o de Talhado das 7h às 17h.No Jardim da Paz, haverá missa campal celebrada por dom Moacir Silva, bispo interino de Rio Preto e concelebrada pelo padre Alexandre Ferreira dos Santos, da Paróquia São Francisco de Assis e pelos demais padres da Diocese, a partir das 8h30. A música ficará sob a coordenação de Alexandre Neves, voz e piano, que será acompanhado de músicos ao som de violino, violoncelo e vozes.No momento da bênção final, centenas de balões serão soltos no céu com um pedido de oração pelo fim da pandemia e a todos os falecidos. A administração do cemitério reforça que todas as medidas de proteção contra o coronavírus serão adotadas. Além do distanciamento, os fiéis devem usar máscara de proteção.