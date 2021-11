A "Campanha de Arrecadação de Ração 2021" foi realizada pelo Trucida Motoclube

publicado em 30/11/2021

Essa foi a terceira edição da campanha; as rações arrecadadas foram divididas entre as entidades de proteção animal de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Lara MatozoEstagiário sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA "Campanha de Arrecadação de Ração 2021", realizada pelo Trucida Motoclube no sábado (27), arrecadou 600kg de ração, que foram destinados às entidades de proteção animal de Votuporanga.A iniciativa, que teve como um dos parceiros o vereador Chandelly Protetor (Podemos), também realizou o sorteio de uma cesta de chocolates entre os doadores, que tinham escolhido entre contribuir com um quilo de ração ou adquirir um cupom da rifa, no valor de R$ 5.Essa foi a terceira edição da campanha e todos os donativos arrecadados foram divididos entre as entidades do município.