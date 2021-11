Propositura em pauta é de autoria do prefeito Jorge Seba para a compra de uma ambulância

publicado em 16/11/2021

Vereadores voltam a se reunir nesta terça-feira em mais uma sessão ordinária (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta terça-feira, a partir das 18h, a 41ª Sessão Ordinária do ano de 2021. A expectativa é de que apenas um projeto seja colocado para votação, que é o texto de autoria do Poder Executivo para a liberação de crédito adicional no valor de R$ 300 mil para aquisição de uma ambulância.

As sessões, normalmente, ocorrem todas as segundas-feiras, porém, em razão do feriado, a reunião legislativa foi reagendada. Além do projeto, os vereadores terão o tempo regimental para apresentarem suas demandas.